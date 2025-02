Politicienii care îndeamnă populația la boicotarea hipermarketurilor și la o evitare generalizată a rețelelor de retail moderne ar trebui să înțeleagă că aceste apeluri nu reflectă realitățile economice ale României, este de părere economistul Adrian Negrescu.

Mai mult decât atât, aceste îndemnuri nu sunt decât un instrument electoral menit să capteze voturi, fără a lua în calcul complexitatea economiei naționale și impactul considerabil pe care sectorul comerțului îl are asupra dezvoltării economice.

Industria retail-ului modern este o componentă esențială a economiei românești, iar un argument clar în acest sens îl reprezintă numărul impresionant de locuri de muncă pe care le generează, continuă el.

În prezent, rețelele de hipermarketuri și retaileri angajează direct sau indirect mai mult de 800.000 de persoane, inclusiv în sectoare-cheie precum producția, logistica (transportul și distribuția), IT-ul sau servicii conexe. Aceste locuri de muncă reprezintă o parte semnificativă din structura pieței muncii din România, având un impact pozitiv asupra veniturilor și stabilității economice ale multor familii.

Mai mult decât atât, problemele economice care afectează România nu își au sursa în activitatea acestui sector privat. De fapt, vinovăția pentru inflația și creșterea prețurilor din țară se află la nivelul autorităților guvernamentale.

Politicienii care, în ultimii doi ani, au crescut taxele, accizele și impozitele, au majorat salariul minim într-un mod nesustenabil și au implementat măsuri de plafonare care au distorsionat piața energiei, gazelor și a prețurilor comerciale, sunt cei care trebuie să își asume responsabilitatea, arată economistul.

Aceste măsuri, care au fost adoptate fără o analiză economică riguroasă, au contribuit la creșterea costurilor de trai și la o presiune economică suplimentară asupra populației.

În mod paradoxal, politicienii care încearcă să aplice soluții superficiale, cum ar fi boicotarea hipermarketurilor, nu reușesc decât să încurce și mai mult lucrurile, fără să ofere soluții viabile.

Aceștia nu par să înțeleagă legăturile profunde dintre diversele sectoare ale economiei și impactul pe care îl au acțiunile lor asupra întregului sistem economic.

Pentru cei care au studiat economia și înțeleg principiile fundamentale ale pieței, este evident că apelurile acestora sunt doar niște strategii de campanie, care nu au nicio legătură cu necesitățile reale ale economiei românești, își încheie acesta mesajul de la B1 TV.

Mesajul integral al lui Adrian Negrescu

„Politicienii care instiga la boicotarea hipermarketurilor habar nu au de economie. Apelul acestora nu e altceva decât un artificiu de campanie electorala, care nu tine cont de realitățile economice, de impactul pe care rețelele moderne de retail il au in economia românească.

Si vorbim de o industrie care, pe orizontala, angajează peste 800.000 de oameni, din producție, logistica (transport, distributie) etc. Vinovații pentru inflația din Romania sunt la Palatul Victoria nu in sectorul privat – politicienii care au crescut inconștient taxele, accizele, impozitele, salariul minim in ultimii 2 ani si au introdus plafonările toxice la energie, gaze, adaos comercial etc.

Cine a învatat economie la școală cred ca n-are cum sa cada in capcana acestor personaje”, a spus Adrian Negrescu.