Călin Georgescu nu va zbura peste Ocean prea curând. Donald Trump, ales președinte al Statelor Unite ale Americii, va prelua oficial funcția pe 20 ianuarie 2025. Întrebat dacă va merge la ceremonia sa de învestire, candidatul independent la alegerile prezidențiale a spus că a refuzat invitația. El le-a reamintit tuturor că, în trecut, cei care doreau „puterea” se duceau „să se închine” la autoritățile mai mari, dar el nu este interesat să facă același lucru. Este foarte sigur pe el și nu are nevoie să meargă peste Ocean pentru a căuta validare.

În context, a comentat zvonurile conform cărora Victor Ponta ar fi în SUA pentru a se întâlni cu Donald Trump, spunând că probabil și alte persoane publice au făcut același lucru. El a amintit că, în primul mandat prezidențial al oficialului american, el i-a fost susținător, în detrimentul lui Hillary Clinton, și a fost criticat pentru acest lucru.

„În momentul în care apărea un pretendent se ducea la Înalta Poartă și pupa ghiulul. Nu sunt interesat de acest lucru (n.r. să ‘ia lumină’ de la Mar-a-Lago), pentru că sunt foarte stăpân pe mine. Eu nu voi face asta.

Am auzit și eu lucrurile astea (n.r. că Victor Ponta se află acolo pentru a se întâlni cu Trump) în aceste zile. Cred că, în afară de el, s-au mai dus și alții. Referitor la Donald Trump, sunt elemente faptice, în primul mandat eram singurul care milita pentru Trump, în detrimentul lui Hillary Clinton și am fost pus la zid…”, a declarat el în cadrul emisiunii TV „Tu Decizi” de la Realitatea PLUS.