Călin Georgescu, fost candidat independent la alegerile prezidențiale, a revenit în spațiul public cu un mesaj incisiv. Cu doar câteva zile înainte de turul doi, acesta a criticat dur actualul sistem politic și influențele pe care le consideră nocive. Fără a face nominalizări directe, discursul său vizează elitele politice și sociale. Georgescu vorbește despre inegalitate, manipulare și pierderea valorilor naționale.

Fostul candidat la președinție Călin Georgescu a reapărut în spațiul public cu un mesaj tăios, postat pe rețelele sociale, cu puțin timp înainte de turul al doilea al alegerilor.

Deși nu mai figurează printre candidații oficiali, discursul său este perceput de mulți ca o revenire în forță, într-un moment în care polarizarea din societate este tot mai pronunțată.

„Dragii mei, tăcerea, așa cum știți este plină de cuvinte care mocnesc în suflet și în gânduri, dar tăcerea este uneori necesară… așa că am tăcut. Am tăcut pentru că am vrut să ascult și pentru că mai presus de orice am vrut să vă ascult”. a scris el pe Facebook.