Capital a stat de vorbă cu Călin Costinas în legătură cu evoluția pe care Profi a avut-o în ultima perioadă, provocările pe care le-a întâmpinat de-a lungul carierei, dar și despre viitoarele proiecte pe care compania le are.

Capital: Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2021?

Călin Costinaș, Director General Adjunct Profi: Din perspectiva mea, cele mai interesante sunt remodelarea și redefinirea conceptelor de magazine, care sub umbrela Noul Profi se împart acum în 4 formate: Standard, Super, City, Go și Loco, cu dimensiuni diferite și game sortimentale adaptate locului unde sunt amplasate. Toate au fost regândite, prezentând acum chiar la intrare o zonă de coffee corner cu hotog, cafea, pizza, hamburger, sandvișuri, etc. În plus, întreaga lor ambianță a devenit mai prietenoasă și mai îmbietoare. Rezultate foarte bune nu au întârziat să apară, au crescut vânzările, iar baza de clienți se extinde clar către un public din ce în ce mai tânăr.

Capital: Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

Călin Costinaș, Director General Adjunct Profi: Cu siguranță aici se încadrează creșterea rețelei de 67 de magazine existente când m-am alăturat echipei Profi, la peste 1500 și de la 1000 de angajați, la aproape 26000, cât numără în prezent.

Capital: Care sunt proiectele prevăzute pentru 2022?

Călin Costinaș, Director General Adjunct Profi: Pentru acest an ne propunem ca numărul magazinelor pe care le vom deschide să fie aproximativ egal cu cel al magazinelor pe care le remodelam pentru ca și ele sa se conformeze standardului Noul Profi. In același timp, o prioritate de top în planurile noastre este amplificarea proiectelor cu producătorii români, susținerea producătorilor și brandurilor locale, cu accent pe regionalizare.

Capital: Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

Călin Costinaș, Director General Adjunct Profi:Schimbări foarte mari interveneau de la o zi la alta. Vânzările au crescut brusc și a trebuit sa luăm măsuri contra cronometru pentru a preveni golirea rafturilor și instalarea sentimentului de panică în rândul populației. Magazine cu program non-stop brusc a trebuit să-și închidă programul la ora 20:00, apoi chiar și la ora 18:00, ceea ce a dat peste cap forcastarea corecta a vânzărilor la nivel de articol pentru o aprovizionare corecta. Nu mai vorbesc de explozia costurilor pentru măsurile de siguranță anti-Covid, su de modificarea programului de lucru al angajaților, acestia trebuind organizați in ture care sa nu se suprapun pentru a preveni eventuala contaminare de la tura la tura, făcând totodată si dezinfectarea spatiilor de lucru la finalul fiecărei ture, etc. In final însă avem satisfacția că am reușit să ținem lucrurile sub control, să ne menținem clienții, angajații, rețeaua și să ne continuăm creșterea.

Capital: De ce v-ați lovit în relația cu administrația locală sau centrală?

Călin Costinaș, Director General Adjunct Profi: Principala problemă aici este lipsa de coerență în abordarea legislației. Interpretarea ei diferă de la regiune la regiune, de la inspector la inspector. Noi, activând în peste 700 de localități, nu putem avea reguli și procese diferite în funcție de inspectorii locali. Asta e și în continuare o dificultate. Există totodată diferențe, chiar și contradicții, între cererile diferitelor departamente sau ministere, ceea ce te pune nu de puține ori în nedorita situația de a alege. Pentru oricine, respectarea simultană a tuturor legilor este o imensă provocare.

Capital: Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Călin Costinaș, Director General Adjunct Profi: În primul rând i-aș recomanda să fie pregătit pentru perseverență. Totodată să înțeleagă că la lucrul în echipă e important ca oamenii să fie diferiți, că asta face echipele puternice. Cu cât e mai diversă echipa, e mai puternică. La început de carieră, tendința e să judeci că ce e diferit de tine e greșit, și nu vezi beneficiul diversității. Cu toții avem puncte forte si puncte slabe. Câștigător este însă cel care își dezvoltă capacitatea de a-l folosi pe fiecare acolo unde e mai bun.

În al doilea rând, e important să se lupte pentru ideile sale și să iasă din paradigma șeful are dreptate, gândire care face rău. Trebuie să își susțină opinia, să lupte pentru ea. Tinerii sunt uneori mai timorați în a și-o susține, venind dintr-un sistem de educație care cere să răspunzi doar când ești întrebat, care nu încurajează opiniile diferite, or ele au valoare și trebuie încurajate. Să înțeleagă că atunci când sunt 10 oameni la masă trebuie să rezulte 10 idei care să conlucreze, nu doar ideea șefului. Nu e importantă competiția, ci colaborarea.

Capital: Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Călin Costinaș, Director General Adjunct Profi: Digitalizarea și capacitatea de a lucra cu date. Data is the new oil. Frontierele vor fi făcute între businessuri sau țări, în funcție de capacitatea de a cunoaște și de a prelucra cât mai multe date despre clienți, tranzacții, produse, despre lume. Cu cât mai rapide și mai corecte informațiile, cu atât este mai mare avantajul de competitivate.

Totodată, este o imensă nevoie de transparență si corectitudine. Clientul nu mai ‘cumpără’ sloganuri, ci dorește informații transparente despre ce vrea să ‘cumpere’, cu plusuri și minusuri. Are azi acces ușor la informație și, în consecință, cere să fie informat.

Capital: Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

Călin Costinaș, Director General Adjunct Profi: Sunt un cuțit cu două tăișuri. Folosiți ca resursă, pot duce la lucruri frumoase. Dacă însă sunt un scop în sine, banii transformă într-un fel nefericit companiile și oamenii. Pericolul banilor în contact cu oamenii este să îi dezumanizeze. Oportunitatea lor e să creeze oameni.