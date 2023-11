Avertismentul medicilor veterinari pentru cei care au câini și pisici

De când s-a scumpit hrana pentru animalele de compania, cei care au câini și pisici cumpără produse mai ieftine sau le dau mâncare gătită. Tarifele au crescut cu 30%-40%.

În medie, prețurile pentru hrana de animale pornesc de la 20 lei/kilogramul și pot ajunge până la 70 lei/kilogramul.

Oamenii nu sunt conștienți, însă, că își pot îmbolnăvi animalele de companie. Câinii și pisicile pot dezvolta boli de piele, boli de ficat sau boli la rinichi.

Medicii veterinari nu recomandă mâncarea gătită pentru că are sare și condimente exotice. În plus, nici varza, mazărea, fasolea, strugurii și ciocolată nu sunt indicate pentru animalele de companie.

„Noi recomandăm stăpânilor să evite bobițele colorate, acelea sunt pline de coloranți. De obicei, bobițele mai ieftine conțin și aditivi alimentari, și de gust, și coloranți, să fie și avantajoase din punct de vedere al prețului și animalele să mănânce. Da, fast food. Trebuie evitate și recompensele, ca la copii când le dăm dulciuri”, a explicat medicul veterinar Adrian Stanciuc pentru PRO TV.

Un alt medic a explicat de ce românii ar trebui să înceteze a le mai da animalelor de companie mâncare gătită în casă.

Atenţie mare! Unele condimente sau alimente pot fi chiar toxice pentru câini și pisici

„Nu sunt un susținător al dietelor în casă. E posibil ca, din prea multă dragoste, să greșim, mai bine să alegem o formulă bine structurată decât să gătim în casă. Atenție mare la condimente, o parte din ele sunt toxice. Sare în exces, condimente exotice. Dacă vorbim de legume, varza, mazărea, fasolea nu sunt indicate. Atenție la ciocolată, atenție la struguri. Pentru căței sunt toxici”, a adăugat medicul veterinar Alexandru Vițălaru.

Oamenii care au animale de companie trebuie să respecte reguli noi

Potrivit unui decizii a Curții de Apel Timișoara din octombrie 2023, toți proprietarii de animale de companie care locuiesc la bloc ar trebui să ceară voie vecinilor înainte de a le aduce acasă.

În 2021, Curtea de Apel Timișoara a emis o sentință definitivă în această privință. Aparent, această decizie a fost luată în urma unui caz din oraș.

La un moment dat, o femeie a contestat în instanța judecătorească o hotărâre a Consiliului Local Timișoara, potrivit căreia vecinii trebuie întrebați dacă sunt de acord cu deținerea unui animal de companie.