Bunicul Luizei Melencu, prima victimă cunoscută a lui Gheoghe Dincă, îi acuză pe procurorii DIICOT că l-au interceptat în propria casă. Anchetatorii ar fi interceptat telefoanele bunicului Luizei, i-ar fi montat microfoane în casă şi, în plus, l-au filat cu ajutorul unor echipaje speciale.

“Am fost foarte neplăcut surprins să aflu că, în toată această perioadă, am fost ascultat și monitorizat tehnic. În loc să se ocupe de adevărații infractori, procurorii ne-au interceptat și ne-au pus microfoane în casă. Mai multe persoane m-au atenționat că o să îmi fie ascultate telefoanele și când au venit și au luat diverse lucruri mi-au plantat și microfoane în casă”, susţine Stelian Iordache.

Luiza ar fi în viaţă, în Italia, susţine un martor român

Potrivit jurnalistului Ovidiu Zară, un martor, un român stabilit în Italia, spune că ar fi văzut-o pe Luiza Melencu în Italia, acolo unde ar fi ţinută captivă de o reţea de trafic de persoane.

“Eu am parcat la Parcul Industrial, unde stau multe fete. Am parcat și am văzut multe fete. Luiza era blondă săraca. Nu am putut să vorbesc cu ea pentru că avea microfon. Deci fata trăiește, dar proxeneții le mută din 2 în 2 săptămâni.

Ea a scris pe telefonul meu, ca și când eu aș fi trimis un mesaj. Nu vă spun povești de adormit copii.

Fetele sunt păzite de poliție. Gruparea care acționează este de români. Nu au acte, nu au absolut nimic, nu pot pleca din țară”, ar fi declarat acel martor.

