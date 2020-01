Cazul Caracal ia o întorsătură radicală după trimiterea în judecată. Gheorghe Dincă s-a sucit din nou și spune că nu a violat-o sau ucis-o pe Alexandra Măceșanu! Ba mai mult, Luiza Melencu trăiește, fiindu-i luată din locuinţă.

Și-a chemat avocatul de urgență

Gheorghe Dincă și-a chemat de urgență avocatul din oficiu. Acum, Gheorghe Dincă nu mai recunoaște că a omorât-o pe Alexandra Măceșanu și că a violat-o pe Luiza Melencu.

”Vă spun doar atât. Acest derbedeu, în ultimele declarații, spune adevărul. Durata lui de viață s-a diminuat considerabil, indiferent de ce pedeapsă va primi, pentru că oamenii care au copii în pușcării nu-l vor tolera. E un om bătrân, oricât de mare și tare s-ar dădea. DIICOT are o însiruire de texte luate din manualele de psihologie, sociologie și Petre Ispărescu, în rest, nu are probe”, a comentat situația la România TV Alexandru Cumpănașu, unchiul uneia dintre presupusele victime ale lui Dincă, Alexandra Măceșanu.

Interceptări șocante

Pe de altă parte, există interceptăti cu Dincă în arest, în care îşi recunoaşte explicit faptele.

DINCĂ GHEORGHE: Păi stai să-ți spun! Eu normal pe prima am vrut să o arunc în Olt.

Coleg celulă: Corect.

DINCĂ GHEORGHE: Înțălegi? Am vrut să învelesc în sârmă… să dau peste sacii ăia, peste ălea. Ce m-am gândit: Bă omule, eu o duc la Olt… pă pod, seara. Opresc la mijlocul podului, nu vine nicio mașină din colo din colo, se vede că dacă e bombat așa vezi…. oho, am luat-o și țup! ” (onomatopee) (neinteligibil)

(…)

DINCĂ GHEORGHE: Și zic: Nu la Olt!”. Deși cenușa când a fost, după ce a fost și n-am dus-o la Olt, mi-a venit… fiind ăla în curte și eu lucrând… Opa!… știi? Am văzut… butoiul (neinteligibil) dar nicio secundă n-am stat că trebuie ars atâta, că trebuie băgat foc atâta, că trebuie făcut… atâta, n-am avut calcule făcute.

Voia neapărat să scape

Coleg celulă: Cu butoiul ai făcut experimentul pe loc?

DINCĂ GHEORGHE: Da ce experiment mă! Că nu m-am gândit la experiment sau dacă e bine sau….

Coleg celulă: Voiai să scapi de mort.

DINCĂ GHEORGHE: PĂI DA! SĂ SCAP SĂ NU MĂ PRINDĂ.

(…)

DINCĂ GHEORGHE: SĂ SCAP CA SĂ NU MĂ PRINDĂ, SĂ NU MĂ DUC LA PUȘCĂRIE, ÎNȚĂLEGI?

Coleg celulă: Corect.

DINCĂ GHEORGHE: SĂ SCAP!

