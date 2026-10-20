Bulgaria a emis mandate europene de arestare pentru doi cetățeni germani. Suspecții ar fi sabotat mai multe antene Starlink lângă Sofia

Autoritățile din Bulgaria au emis luni mandate europene de arestare pe numele a doi cetățeni germani, ambii în vârstă de 19 ani, suspectați că au incendiat mai multe antene Starlink în apropierea capitalei Sofia. Incidentul are loc pe fondul unor cazuri similare investigate în Polonia și Lituania, unde autoritățile suspectează implicarea Rusiei în atacuri asupra infrastructurii de comunicații.

O instanță din Sofia a aprobat luni solicitarea procurorilor bulgari de emitere a unor mandate europene de arestare împotriva a doi cetățeni germani, în vârstă de 19 ani.

Cei doi sunt suspectați că au provocat intenționat un incendiu la o instalație de comunicații prin satelit Starlink, în seara zilei de 9 octombrie.

„Probele strânse arată că există motive rezonabile pentru a suspecta implicarea celor doi inculpați”, a stabilit instanța din Sofia.

Potrivit procurorilor, incidentul a vizat un grup de 18 antene amplasate într-o regiune muntoasă situată la sud de capitala Bulgariei. Trei antene au fost distruse complet, două au fost arse parțial, iar alte trei au suferit avarii, precizează Deutsche Welle.

Anchetatorii susțin că suspecții au intrat în Bulgaria din Serbia, la bordul unui autoturism cu numere de înmatriculare germane. Aceștia ar fi declarat că sunt turiști și ar fi petrecut doar câteva ore în țară, în intervalul în care s-ar fi produs incendiul.

Plamen Tonchev, șeful Agenției de Stat pentru Securitate Națională din Bulgaria (DANS), a declarat că ancheta pornește de la ipoteza unui sabotaj intenționat.

Oficialul a avertizat că nu poate fi exclusă producerea unor incidente similare în viitor.

Atacul asupra antenelor Starlink atrage atenția și prin rolul pe care comunicațiile prin satelit îl au în războiul din Ucraina.

Armata ucraineană utilizează Starshield, serviciul de internet prin satelit destinat utilizării militare, pentru comunicațiile de pe câmpul de luptă, în contextul invaziei ruse.

Deși Bulgaria nu are graniță terestră cu Ucraina, ambele țări au ieșire la Marea Neagră, una dintre regiunile afectate de tensiunile provocate de conflict.

Autoritățile bulgare nu au atribuit în mod public atacul unui stat străin, potrivit informațiilor prezentate.

Ancheta din Bulgaria intervine la aproximativ o săptămână după arestarea în Germania a patru persoane suspectate de sabotarea unei stații de comunicații Starlink din centrul Poloniei, la sfârșitul lunii septembrie.

Poliția germană a reținut trei bărbați și o femeie, dintre care două persoane aveau cetățenie turcă.

Autoritățile poloneze au declarat că suspectează implicarea Rusiei în tentativa de sabotaj.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a descris incidentul drept un act de „război hibrid”.

Serviciile poloneze de informații interne au susținut, de asemenea, că Rusia ar fi colaborat cu persoane implicate în criminalitatea organizată din Germania pentru desfășurarea operațiunii.

Un alt incident a fost semnalat în Lituania, unde premierul țării a declarat duminică faptul că Rusia s-ar afla, cel mai probabil, în spatele unei tentative de incendiere.

Ținta ar fi fost o companie care găzduiește echipamente de comunicații utilizate pentru sateliții Starlink.

Suspiciunile exprimate de autoritățile poloneze și lituaniene nu reprezintă însă o confirmare a implicării Rusiei în aceste incidente.

În Bulgaria, ancheta se concentrează în prezent asupra celor doi cetățeni germani pentru care au fost emise mandate europene de arestare.