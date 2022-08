Premierul Nicolae Ciucă a anunțat că pe agenda de joi a Guvernului se regăsește aprobarea rectificării bugetare, care este una pozitivă. Șeful Executivului susține că aceasta se bazează pe o majorare a PIB-ului, mai exact o creştere de aproximativ 30 de miliarde de lei la bugetul general consolidat.

„Agenda de astăzi are în prim plan aprobarea rectificării bugetare, rectificare bugetară care este una pozitivă, bazându-se pe o majorare a PIB, discutăm de o creştere de aproximativ 30 miliarde de lei la bugetul consolidat”, a spus premierul.

Totodată, el a mai adus în discuție și cifrele furnizate de INS care confirmă faptul că măsurile luate de Guvern au fost benefice pentru creșterea economiei țării, în ciuda situației actuale.

„De asemenea, avem şi cifrele furnizate de către Institutul Naţional de Statistică pe primele 6 luni care vin să confirme că măsurile pe care Guvernul le-a luat au reuşit să genereze o creştere a economiei româneşti în pofida crizelor pe care le traversăm şi a cheltuielilor neprevăzute generate atât de criza energetică, cât şi criza de securitate de la graniţa ţării noastre”, a afirmat Nicolae Ciucă.

Adrian Câciu anunță majorări la bugetul de stat

O reacție în acest sens a venit și din partea ministrului Finanțelor Adrian Câciu. Acesta a anunțat noi majorări la bugetul de stat. Potrivit ministrului, bugetul de stat pe anul 2022 se majorează cu 21,419 miliarde lei.

La capitolul cheltuieli este vorba despre o majorare cu suma de 64,371 miliarde lei credite de angajament şi cu suma de 26,872 miliarde lei credite bugetare. Adrian Câciu a mai precizat că deficitul se majorează și el cu 5,453 miliarde lei, iar bugetul alocat investițiilor va crește de la 6,6% din PIB la 6,8% din PIB. .

„Pentru această rectificare s-a avut în vedere, pe de o parte, pachetele de măsuri lansate de către Guvern și în mare parte ceea ce vedem în această rectificare reprezintă asigurarea finanțării pentru aceste pachete de măsuri. În ceea ce privește investițiile avem o creștere nominală de 3,4 miliarde de lei, iar procentual cresc de la 6,6% din PIB la 6,8% din PIB. ”, a spus Adrian Câciu.

Menționăm faptul că potrivit notei de fundamentare, la Ministerul Finanţelor – Acţiuni Generale este prevăzută o creştere cu peste 9,330 miliarde de lei. Din această sumă, patru miliarde de lei sunt dobânzi, în timp ce u miliard de lei este Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, 866,8 milioane lei contribuţia României la bugetul UE, peste 1,130 miliarde de lei Transferuri către întreprinderi în cazul schemelor de ajutor de stat, +2,283 miliarde de lei la Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pentru asigurarea sumelor necesare refinanţării proiectelor pentru beneficiari şi/sau continuării finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor europene.

Câți bani primește Ministerul Muncii?

În același timp, a mai fost propusă și o suplimentare la Ministerul Muncii cu 5,25 miliarde de lei per sold.

„S-a suplimentat titlul „Asistenţă socială” cu +7,3 miliarde lei destinate drepturilor de asistenţă socială pentru familii şi copii, ajutoare pentru compensarea preţului la energie, indemnizaţii şi drepturi cu caracter reparatoriu, ca efect al măsurilor aprobate în acest an, concomitent cu diminuarea în principal a transferurilor între unităţi ale administraţiei publice (-370 milioane lei) şi a fondurilor pentru proiectele cu finanţare externă nerambursabilă aferente cadrului financiar 2014-2020 (-171,3 milioane lei) urmare a economiilor înregistrate la aceste titluri de cheltuieli”, se precizează în nota de fundamentare a proiectului de rectificare bugetară.

Totodată, la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene mai este prevăzută o creştere cu 2,719 miliarde de lei, per sold, fiind asigurate fonduri la cheltuieli de personal (+20 milioane lei), pentru derularea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

Și la Ministerul Sănătății avem o creștere cu 2,642 miliarde de lei per sold prin suplimentarea transferurilor acordate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate cu 3,277 miliarde de lei lei (din care 781,3 milioane lei pentru acoperirea deficitului în vederea asigurării serviciilor medicale şi a medicamentelor şi 2,496 miliarde de lei pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate) şi a transferurilor între unităţi ale administraţiei publice (+200 de milioane lei), concomitent cu diminuarea în principal a fondurilor pentru proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-542,0 milioane lei) şi a cheltuielilor cu bunuri şi servicii (-283,4 milioane lei) ca urmare a economiilor înregistrate la aceste titluri de cheltuieli.

Majorări la Ministerul Transporturilor, Justiției, dar și al Educației

La Transporturi și Energie avem, de asemenea, noi majorări. Astfel, la Ministerul Energiei vor fi date în plus 2,482 miliarde de lei, per sold, iar la Ministerul Transpoturilor se propune un plus de 2 miliarde de lei, per sold.

La rândul său, Ministerul Justiţiei va primi la rectificare 864,4 milioane lei per sold. Banii vor fi folosiți în principal pentru asigurarea de sume suplimentare pentru plata drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti şi acte administrative (+1 miliard de lei) şi pentru finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (+60 milioane lei). Au fost identificate economii la bunuri şi servicii (-17,6 milioane lei), proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014-2020 (-100 milioane lei), alte cheltuieli (-3 milioane lei) şi cheltuieli de capital (-75 milioane lei).

Ministerul Turismului va primi în plus de 648,3 milioane lei, per sold, în timp ce Ministerul Educaţiei va primi un plus de 57 de milioane lei, per sold, iar Ministerul Sportului 33,7 milioane lei. Totodată, ˜ Academia Română va primi o sumă de 13,9 milioane lei, pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului şi pentru finanţarea cheltuielilor unităţilor medicale din subordine.

La Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei avem o propunere de 649,2 milioane lei, per sold, fiind astfel asigurate fonduri pentru derularea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (+700 milioane lei), pentru derularea

Conform proiectului Ministerului Finanțelor, banii vor fi avea următoarele întrebuințări: Programului naţional de construcţii de interes public sau social (+700 milioane lei), pentru programele cu finanţare rambursabilă (+35 milioane lei) precum şi pentru achitarea dobânzilor (+0,2 milioane lei). S-au identificat economii la bunuri şi servicii (-1 milion lei), la subvenţii (-280 milioane lei), proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-500 milioane lei) precum şi la active nefinanciare (-5 milioane lei).