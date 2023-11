Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, critică guvernul anterior, care ar fi lansat zvonuri cu privire la lipsa de bani pentru facturi în CNAIR și în Ministerul Transporturilor. El susține că nu există niciun fel de întârziere cu plățile pentru proiectele care sunt în derulare în prezent.

Sorin Grindeanu a făcut declarații în cadrul unei conferințe de presă desfășurate miercuri. El spune că există resurse financiare în buget pentru a asigura continuitatea investițiilor în infrastructură. Potrivit ministrului, nu va fi necesară vreo întrerupere.

Premierul Marcel Ciolacu a oferit și el noi informații pe subiect. El a făcut declarații cu prilejul semnării contractului pentru ultimul lot din din tronsonul Ploieşti – Buzău al A7. El susține că „Autostrada Moldovei este prinsă în PNRR” și că proiectul va fi în execuție pentru 20 de luni.

Contractul a fost semnat în prezența premierului Marcel Ciolacu și a ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu. Ciolacu a menționat că infrastructura majoră a fost deblocată, iar Autostrada Moldovei este inclusă în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Acum un an şi ceva, am fost tot la Buzău şi am semnat primul lot din cele 13 loturi, care constituie Autostrada 7, de fapt Autostrada Moldovei, mult promisa autostradă a Moldovei de 30 şi ceva de ani. Echipa coordonată de către ministrul Sorin Grindeanu a reuşit nu numai să deblocheze absolut toate licitaţiile şi să le încheie astăzi, în ceea ce priveşte ultimul lot, dar a reuşit ca toate să fie în derulare şi în execuţie în acest moment. Din informaţiile mele, doar la lotul 2 este o anumită întârziere unde unul dintre participanţi a şi anunţat că va încerca să recupereze decalajul. În rest, pe toate loturile, constructorii implicaţi sunt în termenele asumate şi chiar le-au depăşit”, a declarat premierul Ciolacu, miercuri, la Buzău.