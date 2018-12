BRICOLAJ: MULTICOM ZALĂU, cifră de afaceri de 20 milioane de euro și profit de 6% din CA în 2018! (P)

Evoluţia pozitivă a afacerilor se datorează în special creşterii cererii de materiale de construcţii, atât în mediul urban, cât şi în cel rural, lărgirii ariei de distribuţie a materialelor grele în partea de nord-vest a ţării şi creşterii numărului de firme specializate în executarea lucrărilor de construcţii”.

Afacerile Multicom sunt nu numai în creştere, ci şi în diversificare: în anul 2017, Multicom a investit, printr-o companie nouă, 4 milioane de euro în realizarea primului apart-hotel de 4 stele din Cluj-Napoca. UBA Aparthotel are în dotare 44 de apartamente decorate complet diferit unul faţă de celălalt, cu 2 până la 4 camere. Unicat este şi faptul că are o terasă panoramică spectaculoasă şi combină facilităţile unui hotel de 4 stele cu intimitatea şi confortul de acasă. În plus, este situat la doar 10 minute de centrul oraşului.

”Anul viitor ne propunem creşterea gradului de ocupare, de la 50% obţinut în primul an de funcţionare, la 70%, deschiderea, în prima parte a lui 2019, a unei săli de conferinţe şi continuarea parteneriatelor strategice cu Untold, Electric Castle şi TIFF”, a declarat Gabriel Iepure, managerul UBA Aparthotel.

”Pentru 2019 ne dorim să creştem cel puţin la fel de mult ca în 2018 şi să demarăm lucrările unui proiect mixt rezidenţial-comercial, cu peste 100 de apartamente şi spaţii comerciale. Proiectul va fi situat vis-à-vis de viitorul parc de retail din Zalău şi se află în acest moment la faza de obţinere a avizelor pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal”, spune şi Gavril Iepure.

Compania MULTICOM a fost fondată, în anul 1992, de soţii Gavril şi Floare Iepure. În prezent are aproximativ 130 de angajaţi, care lucrează într-un magazin de bricolaj de peste 6.000 de metri pătraţi, situat pe un teren de 17.000 de metri pătraţi, în oraşul Zalău.