Simona Halep – Jennifer Brandy 6-2, 6-0

Setul 2

Cel de-al doilea set se termină cu 6-0 pentru Simona.

Halep nu se lasă și nu îi să nicio șansă adversarei sale. Tenismena înscrie încă un punct, scorul ajungand la 5-0.

Romanca se impune în fața lui Brandy cu un scor de 4-0.

Scor 3-0 pentru Simona Halep.

Halep mai înscrie un punct, scor 2-0 pentru romancă.

Simona Halep se impune din primele minute ale celui de-al doilea set. Românca a început setul 2 cu un break și a înscris un punct, scorul fiind de 1-0.

Set 1 – Simona Halep se impune cu un scor de 6-2



Primul set este caștigat de Simona Halep cu 6-2.

Halep reușește încă o dată să se impună în fața lui Brandy și mai înscrie încă un punct, scor 5-1 pentru Simona. Adversara sa ia atitudine și schimbă scorul, acesta fiind acum 5-2. Al doilea game reușit de Brady în acest meci.

Simo înscrie încă un punct distanțându-se de Brandy cu 4-1. Este momentul în care Brady își cheamă antrenorul la un on-court coaching.

Adversara Simonei, Jennifer Brandy înscrie și ea un punct, scorul fiind acum de 2-1 pentru Halep. Totuși, românca nu se lasă și mai înscrie un punct, scorul fiind 3-1 pentru Halep.

Românca se impune în fața americancei și mai înscrie un punct, scorul fiind de 2-0 pentru Halep.

Partida a început, iar Simona trage tare din primul game. Americanca a fost prima la servă, însă Uraganul Halep a reușit break-ul încă de la început!

Cu cine se va duela Halep în continuare

Simona Halep urmează să joace împotriva Elenei Rybakina în finala de la Dubai. Finala va avea loc sâmbătă, 22 februarie.

Halep și Rybakina s-au întâlnit o singură dată în circuitul WTA, în 2019, la Wuhan. Simona Halep s-a accidentat și a abandonat la scorul de 5-4 pentru adversară în primul set.

Simona Halep a mai jucat împotriva lui Brandy

În cadrul Australian Open, Simona Halep a mai avut un meci împotriva tenismenei din SUA, Jennifer Brandy. Atunci, românca s-a impus fără probleme în fața americancei. La casele de pariuri, Simona Halep are o cotă de 1.40 pentru un succes împotriva lui Brandy.

Ce spune Brandy înainte de meciul împotriva Simonei

”Halep va avea un joc foarte consistent, va returna multe mingi, te face să te gândești mult ce urmează să faci. Este o jucătoare extrem de bună, e greu împotriva ei, este foarte rapidă pe teren.

Am avut șanse în primul set în Australia. În al doilea set a jucat foarte solid, un tenis bun, nu mi-a făcut cadou niciun punct. Eu eram frustrată că nu am reușit să iau primul set. Acum, indiferent de cum va arăta primul set, mă voi concentra pe prezent și voi da tot ce am mai bun”, a spus Brady pentru Digi Sport.

Ieri Halep a bătut-o pe Sabalenka

Simona Halep s-a impus în sferturi în fața Arynei Sabalenka cu scorul 3-6, 6-2, 6-2.

Porecla pe care a primit-o Halep de la WTA

„Capul de serie numărul 1 a revenit după ce a pierdut primul set şi a învins-o pe Aryna Sabalenka pentru a ajunge în semifinale la Dubai. A fost un nou act „Houdini” din parea Simonei la doar 24 de ore distaţă de la revenirea din meciul cu Ons Jabeur”, scrie site-ul oficial WTA.

