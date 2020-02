În timpul discuțiilor ministrul Lucian Bode a subliniat faptul că la nivelul Poștei Române se va insista pe îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru angajații companiei, inclusiv identificarea soluțiilor necesare pentru creșterea veniturilor fapt ce va fi corelat cu implementarea noilor tehnologii necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor prestate.

Ce spune ministrul Lucian Bode

”Angajații Poștei Române de foarte multe ori au fost uitați când a venit vorba de îmbunătățirea condițiilor de muncă. Am văzut cum diverși manageri ce s-au perindat la conducerea companiei au fost acolo doar pentru a-și face imagine și pentru a bifa în CV o funcție. Astăzi suntem în situația în care trebuie să luăm urgent măsurile care să determine îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru salariații Poștei. Să le ceri angajaților Poștei să își facă treaba, dar tu ca și management al companiei să nu le asiguri condiții normale de muncă nu este în regulă. Mi-ar fi plăcut să îi văd pe acești foști șefi ai Poștei, măcar o dată să vadă ce înseamnă să mergi prin ploaie, noroaie sau arșița verii cu geanta de poștaș. De aceea, am cerut noului management al Poștei, să găsească soluții pentru ca munca acestor oameni să fie cu adevărat prețuită. Ei merită tot respectul nostru și sunt sigur că dacă se va face tot ceea ce și-a propus noul management al companiei, în curând vom vedea o redresare atât sub aspectul situației financiare cât și al calității serviciilor„ a declarat ministrul Lucian Bode.

Te-ar putea interesa și: