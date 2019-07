Concurența nu e pentru cei de la PSD. Anunț de ultim moment al Gabrielei Firea. Primarul Capitalei a anunțat că se retrage din cursa pentru prezidentiabilul PSD.

Firea le-a transmis colegilor din BPN, in prezenta Vioricai Dancila, ca isi retrage intentia de a candida la prezidentiale din partea PSD. Aceasta vede ca nu are sustinere in partid, au relatat surse din sedinta partidului, conform stiripesurse.ro.

Chiar înainte de ședință, se vedea că Firea dă înapoi. „Bine cu forța nu se poate face. Am vrut să fac un bine pentru partid, dacă colegii mei nu acceptă această variantă nu pot decât să accept votul de la CEx. Eu voi spune colegilor mei cum văd eu lucrurile și care sunt atuurile mele. Firește, normal ar fi fost să avem o alianță cu ALDE și pro România. Eu nu pot să impun ceva colegilor mei. Dacă ei nu cred acum în această variantă, și ei își vor asuma rezultaul votului la alegerile prezidențiale”, a declarat Gabriela Firea.

Te-ar putea interesa și: