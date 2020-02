Brad Pitt a câştigat premiul pentru Cel mai bun actor într-un rol secundar la cea de-a 92-a ediţie a Galei Premiilor Oscar, pentru rolul din pelicula “Once upon a Time… in Hollywood”, regizată de Quentin Tarantino. Deşi are o carieră impresionantă în spate, este primul premiu Oscar pentru interpretare primit de actorul în vârstă de 56 de ani.

Brad Pitt mai are acasă o statuetă aurită, însă acel premiu Oscar a fost câştigat în 2014 în calitate de producător al filmului “12 ani de sclavie”, în care a interpretat şi un mic rol.

Brad Pitt a învins nume grele în acest an, ceilalţi nominalizaţi la această categorie fiind Tom Hanks pentru “A Beautiful Day in the Neighborhood”, Anthony Hopkins pentru “The Two Popes” şi Al Pacino şi Joe Pesci pentru rolurile din “The Irishman”. Ajuns pe scenă, Pitt a ţinut să le mulţumească regizorului Quentin Tarantino şi colegului său de platou Leonardo DiCaprio, dar şi celor şase copii ai săi: “Acest premiu este pentru copiii mei, care colorează tot ceea ce fac. Vă ador! Vă mulţumesc!”

Vedeta de la Hollywood mai are trei nominalizări pentru interpretare

Brad Pitt are deja o carieră impresionantă în spate: de numele lui se leagă aproape 80 de filme. El a câştigat abia acum primul său premiu Oscar în calitate de actor, însă Academia Americană de Film nu l-a ignorat în trecut. De numele vedetei se mai leagă trei nominalizări, prima din ele fiind în urmă cu 24 de ani.

Prima dată când Academia l-a nominalizat pe Brad Pitt la un premiu Oscar a fost în 1996, pentru rolul secundar din capodopera science-fiction a lui Terry Gilliam “12 maimuţe”, în care îi dădea replica lui Bruce Willis. Actorul era deja o stea la Hollywood în acel moment. După ce a apărut în mai multe filme şi seriale, Brad Pitt a intrat în atenţia cinefililor din lumea întreagă în 1991, la 28 de ani, printr-un mic rol în celebrul “Thelma & Louise”, regizat de Ridley Scott. Trei filme lansate în 1994 şi 1995 au făcut apoi din Brad Pitt un star incontestabil al cetăţii filmului din Hollywood: “Interviu cu un vampir”, “Legendele toamnei” şi “Se7en”. Următorul film i-a adus şi prima nominalizare la Oscar.

Cea de-a doua nominalizare a venit treisprezece ani mai târziu, în 2009, pentru rolul din “The Curious Case of Benjamin Button”. Filmul care a primit 13 nominalizări la Oscar este bazat pe o poveste a scriitorului american F. Scott Fitzgerald şi vorbeşte despre Benjamin Button, un personaj care se naşte bătrân şi întinereşte pe măsură ce îşi trăieşte viaţa. Interpretarea din filmul lui David Fincher i-a adus lui Brad Pitt o nominalizare pentru Cel mai bun actor în rol principal.

Cea de-a treia nominalizare, tot pentru Cel mai bun actor în rol principal, a venit în 2012, pentru rolul din “Moneyball”. Inspirat de fapte reale, filmul spune povestea lui Billy Beane, interpretat de Brad Pitt, managerul unei echipe de baseball din Statele Unite care se vede nevoit să treacă de constrângerile financiare ale echipei folosind o metoda inedită la acea vreme: să transfere jucători în urma unor analize şi statistici realizate de calculator.

De la şofer pentru stripperiţe la nunta cu Angelina Jolie

William Bradley Pitt s-a născut pe 18 decembrie 1963, în Shawnee, Oklahoma şi a crescut în oraşul Springfield din Missouri. Mama sa era un consilier şcolar, iar tatăl său, managerul unei firme de transport. El mai are un frate şi o soră, ambii mai tineri decât el. Brad Pitt a absolvit Universitatea Missouri, specializându-se în jurnalism. Înainte să devină actor, s-a întreţinut fiind şofer de limuzină pentru stripperiţe, livrând frigidere sau îmbrăcându-se într-un costum de găină uriaşă pentru restaurantele “El Pollo Loco”.

Viaţa sa sentimentală a fost una destul de agitată. Brad Pitt a fost căsătorit timp de cinci ani, între iulie 2000 şi octombrie 2005, cu Jennifer Aniston, o altă actriţă celebră de la Hollywood, cunoscută pentru rolurile din serialul “Friends” şi multe alte filme de comedie. În 2005 însă, pe platourile de filmare de la “Mr. & Mrs. Smith”, Brad Pitt a cunoscut-o pe Angelina Jolie, cea cu care urma să se căsătorească în august 2014.

Unul dintre cele mai faimoase cupluri de la Hollywood, botezat de presă “Brangelina”, a ţinut de multe ori primele pagini ale tabloidelor. Pitt şi Jolie au împreună şase copii, dintre care trei s-au alăturat familiei prin intermediul adopţiilor internaţionale. Cele două vedete s-au despărţit, Angelina Jolie înaintând actele de divorţ în urmă cu trei ani, însă procedurile tot nu s-au finalizat, existând neînţelegeri legate de împărţirea averii sau pensia alimentară. Se pare că cea mai mare problemă ar fi împărţirea Chateau Miraval, proprietatea istorică din sudul Franţei pe care Pitt şi Jolie au cumpărat-o în 2011 pentru circa 67 milioane de dolari şi locul unde s-au şi căsătorit.

