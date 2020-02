Regizorul și scenaristul sud-coreean, Bong Joon-ho, s-a născut la 14 septembrie 1969 în Daegu, Coreea de Sud, fiind și cel mai mic dintre cei patru copii. Tatăl său, Bong Sang-gyun, a fost un grafician grafic și industrial, director de artă al producției naționale de film, dar și profesor, în timp ce mama sa era casnică cu normă întreagă. În urmă cu 3 ani, Bong Joon-ho și-a pierdut tatăl.

Ce studii are faimosul regizor coreean?

Bong a urmat Universitatea Yonsei în 1988, urmând o specializare în sociologie. Însă, conform cu serviciul militar obligatoriu al Coreei de Sud, acesta s-a văzut nevoit să întrerupă sutdiile și să se înroleze în armată, unde a servit timp de 2 ani. Regizorul a revenit la facultate în 1992, iar în 1995 a absolvit-o. Pe durata studiilor, acesta a co-fondat un club de film numit Yellow Door cu studenți de la universitățile vecine. Ca membru al clubului, Bong a realizat primele sale filme, incluzând un scurtmetraj stop-motion intitulat Looking for Paradise și un scurtmetraj intitulat White Man.

La începutul anilor 1990, Bong a finalizat un program de doi ani la Academia Coreeană de Arte de Film. Filmele sale de la absolvire, Memory In the Frame și Incoherence, au fost proiectate la festivalurile internaționale de film de la Vancouver și Hong Kong. După absolvire, și-a petrecut următorii cinci ani lucrând la diverse filme ale altor regizori.

De asemenea, în perioada facultății, Bong a fost un participant activ la manifestațiile studenților, supuse frecvent gazelor lacrimogene.

Filmul Memories of Murder i-a adus recunoașterea internațională

Și-a făcut debutul cu Barking Dogs Never Bite, în anul 2000, însă nu a captat atenția pasionaților de cinematografie. Bong a obținut aclamarea internațională pentru cel de-al doilea lungmetraj regizat, drama criminologică, Memories of Murder (2003). Acesta a dobândit și un succes răsunător cu filmele sale ulterioare, The Host (2006) și Snowpiercer (2013), ambele fiind printre cele mai mari filme din toate timpurile din Coreea de Sud.

„Este un film foarte stupid”

Însă, Memories of Murder din 2003 l-a catapultat la apogeul cinematografului coreean, câștigându-i cea mai bună imagine și cel mai bun regizor la premiile de top ale cinematografiei din țară, Grand Bell Awards.

La fel de reușit cum a fost Memories of Murder, cel de-al treilea film al lui Bong l-a lansat în stratosferă. The Host, din 2006, a fost un blockbuster în toate sensurile cuvântului. Până la sfârșitul acelui an, The Host a devenit cel mai mare film sud-coreean din istoria țării și un fenomen internațional. În 2009, Quentin Tarantino a numit-o unul dintre filmele sale preferate din ultimele două decenii, iar mai târziu a citat Memories of Murder and The Host pentru a compara lucrările lui Bong din această perioadă cu piesa filmată a lui Steven Spielberg din anii ’70.

„Oamenii îmi spun că sunt ciudat”

The Host a fost recunoscută rapid în Coreea drept unul dintre primele filme care au protestat împotriva prezenței militare a Americii în țară, atât de deschis.

„Era firesc pentru mine să satiriz societatea americană folosind stilul unui film american”, a amintit Bong despre film.

Pentru cel mai recent, Bong s-a întors la Seul, făcând primul său film în întregime, în Coreea, cu o distribuție all-coreeană. În mod previzibil, deja a devenit un succes masiv în țara de origine, dar, paradoxal, Parasite devine, de asemenea, cel mai mare succes internațional. La Festivalul de Film de la Cannes din această primăvară, a câștigat premiul de top, Palme d’Or, făcându-l pe Bong primul regizor coreean care a câștigat un astfel de premiu. La premiera din luna octombrie, filmul a câștigat mai mulți bani pe teatru decât orice alt film într-o limbă străină din istoria SUA.

Parasite a fost lansat în Coreea de Sud de CJ Entertainment la 30 mai 2019, iar în restul lumii, la sfârșitul lui 2019.

„Vizionând un film cu Spielberg, știi întotdeauna cum se va încheia. Vizionând un film cu Bong, este greu de știut unde va fi în cinci minute.”

Lucruri neștiute despre Bong

În 2017, Metacritic l-a clasat pe Bong al șaisprezecelea pe lista celor 25 de cei mai buni regizori de film din secolul XXI. Filmele sale prezintă teme sociale, mix-uri de gen, umor negru și schimbări bruște de dispoziție

Bunicul lui Bong, Park Taewon, a fost un autor apreciat în perioada colonială japoneză, fiind renumit pentru lucrarea sa „O zi în viața lui Gubo”. Fratele său mai mare, Bong Junsoo, este profesor de engleză la Universitatea Națională din Seul, iar sora sa mai mare, Bong Jihee, este designer de modă.

Bong este căsătorit cu Jung Sunyoung, iar fiul său, Bong Hyomin, este tot regizor de film.

De asemenea, regizorul a fost criticat pentru filmele sale, însă a câștigat 115 milioane de dolari la box office-ul mondial

Te-ar putea interesa și: