Louis Gossett Jr., câștigător de Oscar, a murit

Louis Gossett Jr., primul bărbat de culoare care a câștigat un premiu Oscar pentru un rol secundar și laureat al premiului Emmy pentru interpretarea sa din miniseria TV „Roots”, a încetat din viață, la 87 de ani. El a vorbit deschis despre experiențele sale de discriminare rasială și hărțuire din partea poliției în timpul începuturilor carierei sale. Gossett și-a făcut debutul pe scenele de pe Broadway, apoi a obținut roluri importante atât pe marele ecran, cât și în producțiile de televiziune. Cu toate acestea, câștigarea premiului Oscar în 1983 nu i-a adus automat roluri principale, așa cum se întâmplă adesea în cazul altor vedete de la Hollywood. Nepotul lui Gossett a confirmat pentru Associated Press că actorul a încetat din viață joi seara în Santa Monica, California. Cauza decesului nu a fost dezvăluită. Premiat pentru rolul din „Un ofițer și un gentleman” Gossett a descris întotdeauna începutul carierei sale ca fiind o poveste inversă a Cenușăresei, cu succesul venind de la o vârstă fragedă și propulsându-l spre premiul Oscar pentru rolul din „Un ofițer și un gentleman”.

Louis Gossett Jr. și-a obținut primul rol în producția liceului său din Brooklyn, „You Can’t Take It with You”, în timp ce se reabilita după o accidentare care l-a făcut să se retragă din echipa de baschet.

„Am fost captivat – și la fel și publicul meu”, a scris el în memoriile sale din 2010, intitulate „An Actor and a Gentleman”.

Profesorul său de engleză l-a încurajat să meargă în Manhattan pentru a susține o audiție pentru piesa „Take a Giant Step”. A reușit să obțină rolul și și-a făcut debutul pe Broadway în 1953, la vârsta de 16 ani.

„Ştiam prea puţin ca să am emoții”, a mai adăugat Gossett. „În retrospectivă, ar fi trebuit să fiu speriat de moarte când am intrat pe scenă, dar nu am fost.”

Prieten cu James Dean, a studiat cu Marilyn Monroe și Steve McQueen

Gossett a urmat cursurile Universității din New York cu o bursă pentru baschet și teatru. În curând, a început să joace și să cânte în programe TV prezentate de personalități precum David Susskind, Ed Sullivan, Red Buttons, Merv Griffin, Jack Paar și Steve Allen.

El s-a împrietenit cu James Dean și a studiat arta actorului alături de Marilyn Monroe, Martin Landau și Steve McQueen la o filială a Actors Studio, unde a fost condus de Frank Silvera. În 1959, Gossett a primit aprecieri din partea criticilor pentru rolul său din producția de pe Broadway „A Raisin in the Sun”, alături de Sidney Poitier, Ruby Dee și Diana Sands.

Ulterior, a devenit o figură pe Broadway, luând locul lui Billy Daniels în „Golden Boy” alături de Sammy Davis Jr. în 1964.

La început, a locuit într-o cameră plină de gândaci

Gossett a plecat pentru prima dată la Hollywood în 1961 pentru a realiza versiunea cinematografică a filmului „A Raisin in the Sun”. Avea amintiri amare din acea călătorie, fiind cazat într-un motel infestat de gândaci care era unul dintre puţinele locuri în care erau acceptate persoanele de culoare.

În 1968, s-a întors la Hollywood pentru un rol important în „Companions in Nightmare”, primul film realizat pentru televiziune de NBC. În peliculă au jucat Melvyn Douglas, Anne Baxter şi Patrick O’Neal.

În august 1969, Gossett a petrecut cu membrii trupei Mamas and the Papas când au fost invitaţi la casa actriţei Sharon Tate. El s-a îndreptat mai întâi spre casă pentru a face un duş şi a-şi schimba hainele. În timp ce se pregătea să plece, a surprins la televizor o ştire despre uciderea lui Tate. Ea şi alte persoane au fost ucise de asociaţii lui Charles Manson în acea noapte.

A jucat alături de Richard Gere și Debra Winger

Gossett s-a remarcat pe micul ecran în rolul lui Fiddler în miniseria revoluţionară „Roots” din 1977, care prezenta la televizor atrocităţile sclaviei.

A devenit al treilea actor de culoare nominalizat la Oscar la categoria actor în rol secundar în 1983. A câştigat pentru interpretarea sa în rolul intimidantului instructor al puşcaşilor marinişti din „An Officer and a Gentleman”, alături de Richard Gere şi Debra Winger. De asemenea, a câştigat şi un Glob de Aur pentru acelaşi rol. Gossett s-a luptat cu dependenţa de alcool şi cocaină mulţi ani după ce a câştigat Oscarul.