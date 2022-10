Cântăreața Lora și Ionuț Ghenu sunt împreună de șapte ani, însă nu s-au căsătorit până acum. Deși au avut această dorință, întotdeauna a intervenit ceva. Artista a dezvăluit că vor amâna din nou evenimentul din cauza pandemiei și a războiului din Ucraina. Dar a mai spus și că este oricând posibil să facă nunta în secret iar lumea să afle abia după aceea că este femeie măritată.

Cei doi sunt împreună de foarte mult timp, mai exact se șapte ani, însă nu au făcut pasul cel mare. În urmă cu ceva timp au spus că deocamdată nu au astfel de planuri și că relația lor funcționează foarte bine chiar dacă nu sunt soț și soție.

Se căsătoresc în secret?

După ce dăduse de înțeles că deja începuseră să plănuiască fericitul eveniment, Lora a spus că au fost nevoiți să amâne. Într-un interviu, aceasta a spus că motivele au fost pandemia de Covid-19 și războiul din Ucraina. Artista a spus că nu vrea să organizeze acest eveniment în anul în care au murit atâția oameni și în care au început bombardamente aproape de granița cu România.

Cântăreața a mărturisit că de fiecare dată când au început să plănuiască nunta, a intervenit ceva. Dar nu exclude posibilitatea de a se mărita în secret, să-i fie alături numai cei dragi iar presa să afle abia ulterior.

”Ne gândim să facem nunta. Nu vreau să zic dacă am plănuit ceva, că de fiecare dată când am zis, de atâtea ori s-a întâmplat ceva. Există varianta în care deodată să se trezească lumea că ne-am luat, am face și așa. Nu trebuie neapărat să anunțăm, e important să știe doar oamenii de lângă noi, iar pe ceilalți să-i anunțăm după ce se întâmplă”, a spus aceasta într-un interviu pentru Spynews.ro.

Nu sunt dornici să epateze

Lora a mai spus și că nici ea și nici partenerul ei de viață nu sunt disperați să arate lumii că s-au căsătorit și cât de frumoasă a fost nunta. Dar a spus că dacă lucrurile vor reveni la normal, există toate șansele ca fericitul eveniment să aibă loc, altfel ne putem aștepta oricând să aflăm că au devenit soț și soție.

”Poate fi și varianta asta, nu suntem atât de disperați să arătăm ceva lumii, adică dacă se întâmplă să se lege lucrurile așa cum ne dorim e și mai bine, dar vezi, nu știi ce se mai întâmplă cu lumea asta”, a spus cântăreața.