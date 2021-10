Decizie fără precedent luată de Pfizer! Vrea să vaccineze un întreg oraș

Presa internațională notează că Pfizer a demarat un studiu prin care dorește să afla eficacitatea vaccinului anti-coronavirus pe care l-au realizat. Reprezentanții companiei farmaceutice au precizat că doresc să vaccineze întreaga populație cu vârsta de peste 12 ani din orașul sudic Toledo in Brazilia. Populația în acest oraș este de 143 de mii de locuitori.

La studiu, anunță reprezentanții Pfizer, participă Programul Național de Vaccinare din Brazilia, autoritățile locale de sănătate, un spital și universitatea federală. Pfizer spune că studiul are ca scop studierea evoluției bolii într-un ”scenariul de viață reală”, după ce toată populația a fost vaccinată anti-COVID.

Citați de Reuters, reprezentanții companiei farmaceutice au mai spus că inițiativa este prima de acest fel care este întreprinsă într-o țară în curs de dezvoltare.

Pfizer testează și o pastilă anti-COVID

Pfizer, până acum cel mai mare furnizor de vaccin anti COVID, testează o pastilă care ajută la prevenirea infecției când o persoană intră în contact strâns cu cineva care a prins virusul. Denumită PF-07321332, pilula este un inhibitor de protează care ar împiedica replicarea coronavirusului în celule.

Potrivit Pfizer, inhibitorii de protează au fost eficienți în tratarea altor agenți patogeni virali precum HIV și virusul hepatitei C, atât singuri, cât și în combinație cu alte antivirale. Pfizer testează în prezent eficacitatea acestui medicament combinat la persoanele cu vârsta de peste 18 ani, care locuiesc în aceeași gospodărie cu cineva cu o infecție confirmată.

Pfizer se așteaptă să raporteze rezultatele testelor în această lună și să lanseze pilula până la sfârșitul anului.

Eficacitatea vaccinurilor

Un studiu recent arată că vaccinul produs de Pfizer-BioNTech are o eficacitate de 90% în ceea ce privește spitalizările COVID-19 timp de șase luni. Un alt studiu arată că vaccinul produs de Moderna are o eficacitate de 93% în ceea ce privește spitalizările printre cei care prezintă condiții imunocompresive. Mai mult decât atât, un studiu arată că vaccinul produs de Johnson & Johnson’s are o eficiență de 71%.