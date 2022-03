În interviul pentru CBS, French Gates a spus că a îndurat cu greu căsnicia după ce a descoperit că soțul său a avut o aventură cu o angajată Microsoft, în 2019, conform nbcnews.com

„Am crezut întotdeauna în iertare. Am muncit împreună pentru a rezolva acest lucru. Nu a existat un anume eveniment sau un anume moment care a dus la divorț. Pur și simplu am ajuns într-un punct în care am realizat că această relație nu mai era sănătoasă pentru mine. Nu puteam să mai am încredere în ce avusesem în trecut”.

Divorțul a fost finalizat în august anul trecut

Deși recunoaște că a suferit enorm și a fost foarte furioasă, acum spune că este „foarte încântată” de ce-i poate rezerva viitorul.

„Am plâns multe zile la rând. Au fost momente când am fost de-a dreptul furioasă. Însă toate aceste lucruri au loc atunci când treci printr-un proces de vindecare. De altfel, am trecut printr-o pierdere. Am pierdut ceva ce am crezut că voi avea pentru totdeauna. Pe măsură ce a trecut timpul, am pornit în călătoria vindecării. În acest moment știu că pot să deschid o pagină a unui nou capitol și sunt entuziasmată să văd ce îmi va oferi viața în acest an”, a mai spus ea.

Divorțul a fost finalizat în august anul trecut. Hotărârile privind împărțirea averii nu au fost incluse în documentul de dizolvare a mariajului.

Atât French Gates, cât și fostul ei soț funcționează ca și copreședinți ai Fundației Gates, organizația nonprofit filantropică și de cercetare fondată de ei în urma divorțului. Dacă după doi ani vor vedea că nu pot lucra împreună, Melinda spune că va demisiona.

Bill Gates şi Melinda French Gates au divorţat după 27 de ani de căsătorie

Melinda French Gates a fost deranjată și de legătura soţului ei cu pedofilul Jeffrey Epstein, iar după ce presa a publicat detalii despre prietenia dintre cei doi, Melinda s-a decis să introducă acțiunea de divorț.