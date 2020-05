Partidul Social Democrat a reacționat violent miercuri seară, la adresa Guvernului Orban, în contextul în care tot mai multe semnale din zona guvernamentală indică faptul că Executivul intenționează să nu majoreze punctul de pensie cu 40%, de la 1 septembrie, așa cum este prevăzut în Legea pensiilor.

Voci importante din PSD au anunțat că va fi depusă o moțiune de cenzură împotriva Guvernului, imediat cum se va lua decizia nerespectării Legii pensiilor.

”Este 100% sigur”

”Este 100% sigur, noi am avut azi o discuție la Parlament, liderii PSD: în momentul în care vor schimba o singură virgulă din Legea pensiilor, prin ordonanță de urgență, PSD depune moțiune de cenzură”, a declarat miercuri Lia Olguța Vasilescu, în direct la Antena 3.

Iar fostul ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici, a confirmat informația că PSD va demite Guvernul Orban, în cazul în care nu va majora, de la 1 septembrie, punctul de pensie conform legii.

”Vă pot confirma pe surse că Guvernul a promis agenției de internaționale Standard & Poor’s că nu majorează pensiile dacă ratingul României nu va fi retrogradat la junk”, a declarat Teodorovici, miercuri seară, în direct la Antena 3.

”O încercare disperată”

”Este o încercarea disperată a ministrului de Finanțe, Florin Cîțu, de a nu ajunge la junk”, a adăugat Teodorovici.

Trebuie precizat că Florin Cîțu, ministrul de Finanțe din Guvernul Orban, a precizat marți că Legea pensiilor, așa cum a fost votată de Parlament, fără surse de finanțare, nu este sustenabilă.

”Pensiile vor creşte de la 1 septembrie, dar discutăm mai multe scenarii şi fiecare va fi prezentat către Premier şi către Guvern cu riscurile aferente. Acele riscuri trebuie ştiute de toată lumea.

”Probleme de sustenabilitate în următorii ani”

Aşa cum este construită Legea pensiilor, fără sursă de finanţare, cu această presiune pe termen scurt şi pe anul viitor, este nesustenabilă, crează probleme de sustenabilitate României în următorii ani”, a declarat ministrul de Finanțe.

”Eu voi prezenta scenariile pe care le putem finanţa în situaţia în care suntem astăzi, cu cea mai mare criză economică din ultima sută de ani.

Putem să facem o creştere de pensii, dar vom vedea care va fi aceea. Aceste lucruri se vor face după ce avem primele şase luni de execuţie bugetară”, a precizat Cîțu.

De menționat că Lia Olguța Vasilescu a postat pe Facebook, miercuri seară, un mesaj extrem de tranșant cu privire la chestiunea în cauză, în care prezintă pe larg punctul de edere al PSD:

”Nu au făcut nimic până acum!”

”Daca PNL se atinge de o singura virgula din Legea pensiilor publice, PSD va depune imediat motiune de cenzura! Nu vom tolera ca acest guvern sa isi bata joc de o lege care are o rata de acceptabilitate de 90 la suta! Nu e o lege care ii priveste doar pe pensionari, ci e o lege de care vor beneficia si generatiile urmatoare!

1. Legea nu prevede doar cresterea punctului de pensie cu 40 la suta, ci e o lege care va corecta toate inechitatile din sistem, incepand de anul viitor, cand se va intra pe noua formula de calcul. Pentru a beneficia de toate prevederile bune insa, Casa Nationala de Pensii va trebui sa recalculeze toate cele aproximativ 5 milioane de pensii, iar recalcularea trebuia sa inceapa de la 1 ianuarie 2020. Nu au facut nimic pana acum! Nu au recalculat nici macar un dosar pe noua formula desi au trecut 5 luni din acest an!

2. Nu suntem de acord cu impozitarea suplimentara a pensiilor din sistemul public! In prima ordonanta de urgenta data de guvernul PSD, in 2017, am ELIMINAT impozitul pe pensiile sub 2000 de lei si am scazut de la 16 la 10 la suta impozitul pentru pensiile mai mari de 2000 de lei. De asemenea, am eliminat plata CAS din toate pensiile. Daca in sistemul public sunt si pensii mari, este pentru ca beneficiarii lor au contribuit cu sume mari.

”Noi am găsit soluții”

3. Guvenul PNL a promis ca va respecta legea, iar Vasile Câțu a spus ca banii de pensii sunt prinsi in buget. In functie de acest lucru s-a calculat deficitul acestui an si, drept urmare, guvernul s-a imprumutat la dobanzi mai mari. Cum e posibil sa se spuna acum ca nu mai sunt bani de pensii?

4. Noi am gasit solutii sa scadem deficitul de la fondul de pensii de la 16 miliarde, cat era in 2016, la 1 miliard, in 2019, in conditiile in care am crescut pensiile cu 60 la suta! Ei nu gasesc solutii nici macar cand se imprumuta cu sume halucinante?

5. Am scazut datoria publica de la 39 la suta,cat era in 2016, la 36 la suta. Anul acesta datoria publica va creste din nou la 39 la suta! Practic, au anulat in cateva luni 3 ani de guvernare performanta! Noi ne-am imprumutat in 3 ani cu 17 mld euro, ei cu 15 miliarde in 6 luni. Unde sunt banii? Nu s-a construit nicio autostrada, costurile pandemiei sunt suportate de autoritatile locale si nu de la bugetul statului, nu au fost cresteri de venituri pentru populatie!

”Ce au făcut cu banii?”

6. La ora actuala, pensiile reprezinta 7 la suta din PIB. Dupa aplicarea legii pensiilor in integralitatea ei, procentul din PIB va fi de 11,7 la suta. Media europeana este 13 la suta. Am fost noi un guvern iresponsabil? Atunci guvernele celorlalte tari cum pot fi numite?

7. Am lasat deficitul la 2,8 la suta. Acum este 5,7. Pana la sfarsitul anului va fi 9,2 dupa prognoze. Revin cu intrebarea: ce au facut cu banii?

8. Astazi un secretar de stat mi-a spus ca au incasari la buget peste cat au prognozat. Datele reale le vom sti cand Ministerul de Finante le va publica. Dar, daca vrei venituri mai mari, tu suspenzi activitatea Inspectiei Muncii si a Politiei de Frontiera? Ce trafic se face la frontiera de nu mai trebuie sa fie controale?

9. Adunati sumele in plus platite pentru masti si alte produse necesare pandemiei si veti vedea ca 10 miliarde de lei cat sunt necesari la pensii e o gluma… Nu ar fi mai bine sa se opreasca din furat?

10. Orice crestere sub 20 la suta a punctului de pensie nu acopera nici macar rata inflatiei, cumulat, pe intregul an. De ce austeritatea trebuie platita de cei mai saraci dintre romani, din nou?

”Poate o trezește cineva pe Violeta”

11. Vreti sa impozitati pensiile speciale? Dati Ordonanta de Urgenta! V-ati laudat ca veti face asta din prima zi de guvernare! Nu numai ca nu ati facut nimic pentru taieri, dar ati solicitat parlamentului si abrogarea OUG59/2017 care plafona pensiile speciale!

12. Daca legea pensiilor publice se va aplica in integralitatea ei, pensiile din sistemul public se vor apropia in cuantum de valoarea multor pensii speciale. Conform simularilor, pensia unui profesor universitar va fi de 8100 lei, iar cea a unui medic de 5000 de lei, in conditiile in care simularile sunt facute la valoarea salariilor din 2017. Si atunci care ar mai fi rostul pensiilor speciale, din moment ce prin adoptarea acestei legi am vrut ca toata lumea sa beneficieze de o pensie decenta? Da! Dar pentru asta nu trebuie prorogate termene si trebuiesc recalculate toate cele 5 milioane de pensii. Poate o trezeste cineva pe Violeta care de 5 luni ne spune ca nu stie cu cat se cresc pensiile, dar se va informa la Finante. Voi va informati cate o silaba pe saptamana?

Respectati legea! Varstnicilor le-ati cerut sa stea inchisi in casa si sa nu isi vada doua luni copiii, ca sa se respecte legea. Nu e valabil si pentru voi?”, a scris Vasilescu pe internet.