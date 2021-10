PNL își va schimba relația cu Klaus Iohannis? Dan Vîlceanu: Avem o decizie a Biroului Executiv

Secretarul general al PNL a spus și că există deja o decizie a partidului de a-l propune pe Florin Cîţu în funcţia de prim-ministru.

„La acest moment noi avem o decizie a Biroului Executiv. Mâine dimineaţă la ora 10,00 deja am convocat o şedinţă a Biroului Permanent Naţional – este un organism din care fac parte toţi preşedinţii de organizaţii ai PNL – şi vom decide în consecinţă. La acest moment nu există o altă decizie a PNL”, a declarat miercuri, 20 octombrie, Vîlceanu la Digi 24.

Mai apoi, acesta a fost întrebat dacă este posibil ca decizia pe care o va lua BPN cu privire la persoana nominalizată pentru funcţia de premier să fie diferită faţă de cea luată deja de Biroul Executiv.

„E posibil orice. (…) Noi avem o decizie la momentul ăsta, vom vedea ce se va întâmpla mâine, dar la momentul ăsta nu pot să vă dau alt răspuns, pentru că e deja o decizie”, a răspuns acesta.

De asemenea, secretarul general al formațiunii a spus și că PNL va avea „cu siguranţă” o propunere de premier la consultările de joi, de la Palatul Cotroceni.

Cutremur total în PNL

Amintim că Ludovic Orban a fost întrebat miercuri, 20 octombrie, dacă îşi va da demisia din partid în cazul în care PNL îl va propune din nou pe Florin Cîţu pentru funcţia de premier. În acest context, Ludovic Orban a punctat că nu va susține niciodată propuneri „nedemne” de PNL și speră că formațiunea își va reveni.

„Eu am anunţat public că nu voi susţine o astfel de propunere şi vă spun de acum că nu voi susţine nici alte propuneri pe care le consider nedemne de PNL. Deja sunt cu un pas în afara PNL, v-o spun ca să ştiţi. Nu am luat încă decizia, pentru că încă mă agăţ poate de o speranţă deşartă că le poate veni mintea la cap celor care astăzi au ocupat efectiv în forţă decizia în partid şi vor ţine cont de ceea ce spun cetăţenii români şi mai ales de ce spune baza PNL. E o iluzie. Încă mai sper, pentru că speranţa moare ultima.

Pe de altă parte, în momentul în care o să fiu convins că nu mai există nicio şansă ca PNL să-şi respecte tradiţia, valorile, credinţa şi mai ales să respecte cetăţeanul care crede în valorile liberale şi cetăţeanul care ne-a acordat încrederea, eu voi ţine cont nu de o posibilă relaţie cu conducerea partidului şi de promisiunile deşarte pe care mi le-ar putea face Iohannis sau altcineva, ci voi ţine cont de ceea ce spune cetăţeanul român, în special aceşti cetăţeni care au nevoie de reprezentare, cetăţenii din clasa de mijloc, antreprenorii, angajaţii din mediul privat, profesiile liberale, fermierii”, a declarat Ludovic Orban la Palatul Parlamentului.