Volodimir Zelenski a oferit un interviu pentru The Washington Post, în urma căruia a primit mai multe critici dure la adresa sa. Totul a pornit după ce președintele ucrainean a declarat că nu a comunicat public informații de la Agenția Centrală americană de informații (CIA) cu privire la invazia Rusiei, din dorința de a nu provoca o panică generalizată.

”Dacă am fi răspândit haosul în populaţie înainte de invazie, ruşii ne-ar fi devorat”, spune președintele ucrainean, subliniind că i-a fost frică de o panică generalizată și de o fugă masivă a oamenilor din țară.

Liderul de la Kiev a mai adăugat că „dacă am fi comunicat (invazia), atunci, aş fi pierdut şapte miliarde de dolari pe lună începând din octombrie (2021) şi până când au atacat riuşii. Ne-ar fi bătut în trei zile”.

El a mai spus că ucrainenii au scos din conturi mai multe sume de bani, ei fiind conștienți că războiul va afecta grav economia țării.

În interviul anterior precizat, președintele ucrainean a declarat că nu a ascuns invazia Federației Ruse, subliniind că cetățenii au avut acces la orice informație care era disponibilă. De asemenea, el mai spune că nici măcar el însuși nu a luat în calcul un război de o astfel de amploare.

„Atunci când a început invazia, eram tot atât de puternici pe cât puteam fi. Unii dintre compatrioţii noştri au plecat, dat majoritatea au rămas şi s-au bătut pentru casele lor. Iar oricât de cinic ar părea, aceştia sunt oamenii care i-au oprit pe ruşi”, spune Volodimir Zelenski.

Populația Ucrainei deja a început să îi reproșeze acest lucru lui Volodimir Zelenski. Unii deja spun că mai multe vieți ar fi putut fi salvate dacă poporul ar fi fost pregătit în mod corespunzător pentru acest eveniment tragic.

”Cum poate o persoană, care are pe conştiinţă Mariupolul, Bucea şi Hersonul, să îndrăznească să spună că o evacuare ar fi copleşti ţara?”, spune jurnalistul Bohdan Butkevici, adăugând „El nu voia să pună ţara în stare de război, pentru că îi era frică de pierderea puterii”.

În timp ce unii în critică pe liderul de la Kiev, alții sunt de părere că toată lumea deja știa că războiul se apropie și că o declarație oficială cu privire la acest subiect nu ar fi ajutat cu nimic.

Zelensky spoke of fear ahead of the war and what he would tell to those who wish they had advanced warning to evacuate.

“They had access to all the information,” he said. “Our land is [all] we have; we’ll stay here together. … What happened, happened.” https://t.co/EnVqpFIhAf pic.twitter.com/qMgcfU5Pp0

— The Washington Post (@washingtonpost) August 16, 2022