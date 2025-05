Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a anunțat miercuri seară că România a eliminat complet riscul de decomitere pe anul 2025 în ceea ce privește fondurile europene alocate prin Politica de Coeziune – o performanță obținută în doar cinci luni de mandat.

Potrivit acestuia, situația este monitorizată lunar, cu analize riguroase privind stadiul apelurilor lansate, contractelor semnate și fondurilor ajunse la beneficiari.

În ceea ce privește Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Boloș a explicat că MIPE are un rol limitat, neavând control direct asupra fondurilor gestionate de ministerele de linie. Cu toate acestea, în actualul mandat, a fost deblocată parțial cererea de plată numărul 3, ceea ce a permis intrarea în țară a 1,3 miliarde euro. Totodată, renegocierea planului se află într-un stadiu avansat, pregătind terenul pentru trimiterea cererii de plată cu numărul 4.

”Pe PNRR ştiţi situaţia, este un mecanism prin care Ministerul Invesiţiilor şi Proiectelor Europene nu dispune de pârghiile de gestionare a fondurilor alocate ministerelor de linie. Aici, în mandatul precedent am reuşit transmiterea şi plata a două cereri de plată aferente PNRR, iar în decembrie am găsit un PNRR cu o cerere de plată 3 blocată, pe care am reuşit să o deblocăm parţial şi să aducem 1,3 miliarde euro în ţară, pentru finanţarea deficitului bugetar şi a proiectelor aferente PNRR. În plus, am reuşit să ajungem într-o fază foarte avansată cu renegocierea planului, pentru a putea transmite şi cererea de plată 4”, a detaliat Boloş.