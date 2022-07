Totodată, Tribunalul Bucureşti a dispus în aceeași zi și suspendarea executării hotărârii de condamnare la pedeapsa de 5 ani închisoare care i-a fost aplicată în 2020 pentru acuzaţii de trafic de influenţă.

De asemenea, instanta a dispus rejudecarea dosarului penal în care a fost condamnat Bogdan Olteanu, fostul viceguvernator al BNR.

Cererea de revizuire a fost întemeiată pe faptul că Bogdan Olteanu a fost autor al aceleiaşi excepţii de neconstituţionalitate precum cele care au condus la Decizia nr. 358/2022 a Curţii Constituţionale a României, referitoare la întreruperea prescripţiei răspunderii penale.

Hotărârea de rejudecare a cauzei este definitivă, astfel ca procesul lui Bogdan Olteanu se va rejudeca începând din toamna acestui an.

Excepţia de neconstituţionalitate şi cererea de revizuire au fost formulate de o echipă formată din avocaţii Radu Chiriţă şi Ştefan Alexandru din cadrul SCA Chiriţă şi asociaţii şi de avocatul Andrei Sorescu.

Minuta ședinței

„În baza art.459 alin.7 Cpp coroborat cu art.453 alin.1 lit.f Cpp admite in principiu cererea de revizuire formulata de petentul-condamnat Bogdan Olteanu. Dispune rejudecarea cauzei in fond si, in baza art.461 alin.1 Cpp, stabileste in acest sens, termen pe 05.09.2002, ora.11 h, pentru care va fi citat petentul-condamnat si instiintat aparatorul ales. In baza art.460 alin.1 Cpp suspenda executarea s.p. nr.1960/2019 din 24.12.2019 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, def.prin d.p. nr.1129/A din 29.10.2020 a Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a-I-a Penala, pronuntate in dos. nr.20082/3/2017.

In baza art.460 alin.1 Cpp coroborat cu art.215 alin.1,2 Cpp dispune respectarea de catre petentul-condamnat Bogdan Olteanu a urmatoarelor obligatii:

a) să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat;

b) să informeze de îndată instanta de judecata cu privire la schimbarea locuinţei;

c) să nu părăsească limita teritoriala a Romaniei, decât cu încuviinţarea prealabilă a instantei de judecata;

d) să nu se apropie de numitii Eftime Ionut Adrian, Ifteni Ion,Turcan Octavian, Mihaiu Liviu Georgica, Enache Sorin, Teodorescu Gheorghe, Pasti Vladimir Sergiu, Ghergut Dan Ion, Zavaleche Cecilia, Cononov Paul, Popa Octavian Marius, Korodi Atilla, Motreanu Dan Stefan, Calin Constantin Anton Popescu-Tariceanu, Vantu Sorin Ovidiu, Buzelan Ionut Vasile, Baluta Aurelian si Pop Tudor Octavian, de membrii familiilor acestora, si să nu comunice cu aceştia direct sau indirect, pe nicio cale;

Atrage atenţia petentului-condamnat că în caz de nerespectare a obligaţiilor impuse, măsura suspendarii executarii hotararii supuse revizuirii, se poate revoca si relua executarea pedepsei. Definitiva in privinta admiterii in principiu. Cu contestatie in 48 de ore de la comunicare in privinta suspendarii executarii hotararii supuse revizuirii. Pronuntata in sedinta publica, azi, 08.07.2022”.

Amintim că Bogdan Olteanu a fost trimis în judecată de DNA în octombrie 2016, fiind acuzat că, în perioada iulie – noiembrie 2008, pe când era preşedinte al Camerei Deputaţilor, a solicitat şi primit de la omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu un milion de euro şi sprijin electoral în schimbul numirii lui Liviu Mihaiu în funcţia de guvernator al Deltei Dunării.

Ulterior, ca urmare a diligenţelor depuse de Olteanu, Mihaiu a fost numit, la data de 18 septembrie 2008, în funcţia de guvernator al Deltei Dunării, a argumentat DNA.