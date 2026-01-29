Directorul general adjunct al holdingului Vertolyoty Rossii (Elicopterele Rusiei), Vadim Ligai, a achiziționat un SUV de lux Bentley Bentayga, în valoare de aproximativ 307.000 de dolari, eludând restricțiile impuse de sancțiuni.

Autovehiculul a fost introdus în Rusia în luna mai 2024 printr-un lanț de intermediari din Belarus și Turcia, potrivit unei investigații realizate de proiectul TriTrace Investigations. Livrarea a fost formalizată de compania Kazanski Zavod Start, producător de adezivi utilizați pentru submarine, veste antiglonț și drone.

Din punct de vedere formal, automobilul a fost vândut în afara Rusiei, însă condițiile de livrare indicau ca destinație finală teritoriul Federației Ruse, scrie The Moscow Times.

Acest caz reprezintă doar un episod izolat dintr-o schemă amplă de import paralel al automobilelor de lux în Rusia, apărută după introducerea sancțiunilor internaționale. Conform datelor TriTrace Investigations, din martie 2022 și până în prezent, în Rusia au fost aduse cel puțin 214 automobile ale unor mărci de elită precum Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari și Maserati, cu o valoare totală de peste 75 de milioane de dolari.

De regulă, aceste vehicule erau vândute oficial unor companii din Kazahstan, Belarus, Turcia sau Armenia, după care erau revândute importatorilor ruși. Din punct de vedere formal, tranzacțiile aveau loc între state care nu se aflau sub sancțiuni, însă automobilele ajungeau ulterior pe teritoriul Rusiei. În aceste scheme, Kazahstanul și Belarusul erau utilizate în principal ca jurisdicții de tranzit.

Investigația menționează și alte exemple similare. În iulie 2023, un Lamborghini Urus, evaluat la 385.000 de euro, a fost importat prin Kazahstan pentru companii asociate oligarhului sancționat Evgheni Zubițki și a fost înmatriculat pe numele soției acestuia.

În mai 2024, un alt Bentley, în valoare de 218.000 de dolari, a fost livrat prin Belarus în Crimeea pentru o companie legată de proiectul Crimeea Nostru Parc, finanțat de banca sancționată RNKB.

La nivel european, autoritățile încearcă să combată astfel de livrări. Recent, Oficiul European de Luptă Antifraudă, cunoscut sub acronimul OLAF, a anunțat declanșarea uneia dintre cele mai ample investigații internaționale privind eludarea sancțiunilor Uniunii Europene împotriva Rusiei.

Ancheta vizează exportul a 766 de automobile declarate oficial ca fiind destinate Turciei, dar care au ajuns, în realitate, în Rusia. Investigația a fost demarată după ce autoritățile poloneze au identificat livrări suspecte de autoturisme second-hand din UE.

Schema a implicat exportatori din state membre ale Uniunii Europene și importatori din țări terțe, inclusiv Armenia, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan și Moldova. În urma anchetei, dosare penale au fost deschise în cel puțin trei state membre ale UE.

Anterior, poliția poloneză a reținut 20 de persoane implicate în livrarea ilegală de automobile de lux către Rusia și Belarus, iar anchetatorii susțin că gruparea ar fi introdus ilegal aproximativ 600 de vehicule.