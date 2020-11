În România anului 2020 nu există niciun sistem național de sprijin pentru mame, așa cum au toate țările civilizate precum Canada, Elveția, Finlanda, Franța sau Marea Britanie. Aceste țări au înțeles și au venit în sprijinul nevoilor fizice, emoționale și informaționale ale mamelor după naștere. Ignorarea acestor nevoi, încă invizibile în România, duce la neglijarea bebelușilor, la alienare socială, la depresii, mortalitate infantilă ridicată și la o viitoare societate instabilă emoțional.

Țara noastră se află pe primul loc în Uniunea Europeană la rata mortalității infantile. Principalii factori care contribuie la această rată alarmantă, de 6,4 la mia de locuitori, sunt lipsa accesului la educație și sărăcia. În România, 3 mame își îngroapă bebelușul în fiecare zi.

În plus, atunci când se naște un bebeluș în România, mama lui intră automat într-un con de umbră. Atât ea, cât și nevoile ei, pe care de cele mai multe ori nu îndrăznește să le recunoască. Oamenii din jurul ei, cu atât mai puțin. În țara noastră, în fiecare an nasc în medie 190.000 de mame. 110.000 dintre ele suferă de baby blues, iar 40.000 de depresie postnatală severă. În fiecare an mai mult de 30.000 de femei pleacă în alte orașe la studii și multe dintre ele rămân acolo, unde se stabilesc și își întemeiază familii. Prea multe mame nasc departe de familiile lor și duc lipsa sprijinului după naștere.

Pornind de la aceste nevoi reale, Asociația LaPrimulBebe a creat și a lansat în acest an Sistemul Național de Sprijin pentru Mame BebeBunVenit (www.bebebunvenit.ro), o premieră pentru țara noastră, cu scopul de a contura un cadru de sprijin la nivel național pentru proaspetele mame, așa cum există în toate țările europene.

„Țările dezvoltate ca Finlanda, Elveția, Franța, Canada, Marea Britanie au construit sisteme naționale prin care gravidele și proaspetele lor mame sunt sprijinite. Pe durata sarcinii și după naștere sunt informate, sunt puse în contact cu alte mame care au născut și locuiesc în aceeași zonă cu ele, sunt vizitate la domiciliu de moașe și psihologi care le învață ce au nevoie să știe în această perioadă, sunt ajutate în alăptare și urmărite pentru a se asigura că starea lor emoțională este susținută.

Atunci când nimeni nu stă lângă mamele României și atunci când nu mai avem sute de ani de trăit ca să ne permitem să așteptăm soluții din alte părți, Asociația LaPrimulBebe a lansat o mișcare amplă de vizibilitate și sprijin pentru nevoile mamelor – Sistemul Național de Sprijin pentru Mame BebeBunVenit. Cine stă astăzi lângă mamele din România? Tot mamele din România”, spune Atena Boca, fondatoarea LaPrimulBebe.

Sistemul Național de Sprijin pentru Mame BebeBunVenit a fost gândit pe 3 piloni prin care își poate atinge toate obiectivele.

Primul pilon

Primul pilon este constituit din Programul video BebeBunVenit (www.bebebunvenit.ro/programul-video), cu 210 episoade scurte și prietenoase, din care o gravidă sau mamă care a născut recent poate afla de la experți tot ce are nevoie să știe despre naștere, alăptare, îngrijirea bebelușului, viața mamei după naștere, urgențe pediatrice și prim ajutor, somn și diversificare, fără să mai fie nevoie să își caute singure toate aceste informații din sute de surse, ci să le aibă la îndemână deja selectate, din surse sigure, spuse pe înțelesul și nevoile lor cele mai arzătoare.

Al doilea pilon

Al doilea pilon este Caravana BebeBunVenit, care asigură proiecții video educative pentru mamele din zonele cu cea mai mare rată a mortalității infantile din țară și pachete cu haine de iarnă și produse de igienă pentru bebelușii lor. Anul acesta, Caravana BebeBunVenit ajunge în județul Călărași, un pol al sărăciei în România, aflat ani la rând pe primul loc în topul sumbru al mortalității infantile. Caravana BebeBunVenit este desfășurată local în parteneriat cu Crucea Roșie Călărași.

Al treilea pilon

Al treilea pilon îl constituie Campania de conștientizare #VizibilitatePentruNevoileMamelor (https://www.facebook.com/asociatialaprimulbebe/posts/2974177419353665), ce își propune să contribuie la o Românie conștientă de nevoile emoționale și informaționale ale mamelor și care trebuie să cunoască importanța lor în crearea societății de mâine. În această toamnă mesajele Campaniei de conștientizare #VizibilitatePentruNevoileMamelor, postate în cadrul comunității online LaPrimulBebe, au ajuns la peste 1.000.000 de oameni. Printre cei care au sprijinit campania au fost Adrian Hădean, Irina Păcurariu, Cosmin Alexandru, Monica Jitariuc, Diana Stănculeanu, Cristina Stănciulescu, Bianca Mereuță, Veronica Soare, Alex Zamfir, Cătălin Striblea, Orlando, Bogdan Ciuclaru, Vladimir Drăghia, Amalia Enache, Paula Herlo, Petronela Rotar, Raluca Michailov, Mirela Retegan, Simona Gherghe, părintele Francis Doboș, Gáspár György și Alec Blenche.

Sistemul este susținut de mamele care accesează Programul video BebeBunVenit la un preț accesibil (5% din valoarea programului, respectiv 149 de lei) și de cei care aleg să doneze pentru acest sistem pe www.bebebunvenit.ro/donează.

Pentru că viitorul este astăzi în brațele mamelor, iar ele au nevoie de sprijin.