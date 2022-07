Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat joi la 6,76% pe an, de la 6,63% pe an cât era miercuri, un nivel mai mare fiind înregistrat pe 22 septembrie 2010, respectiv 6,77%, conform informaţiilor publicate de Banca Naţională a României (BNR). La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an.

De asemenea, indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 6,90% pe an, de la 6,76% pe an, iar ROBOR la 12 luni a urcat la 7,07% pe an, de la 6,88%.

BNR: Majorarea dobânzilor de politică monetară este necesară

În acest context, potrivit directorului de comunicare al BNR, Dan Suciu, majorarea dobânzilor este necesară pentru a combate inflația.

„Indicele ROBOR este o dobândă la care se împrumută băncile la diferite scadente. Nu este rezultatul unei decizii administrative, dar sigur este influențat de deciziile pe care le ia Banca Centrală în privința dobânzii de politică monetară. La nivelul pieței există o presiune semnificativă, care arată că așteptările legate de inflație și de dobânzi, pentru următoarele trei luni, sunt în creștere, de aceea crește ROBOR-ul.

ROBOR-ul nu va mai crește când nu va mai crește inflația. Merg mână în mână. O mână este foarte sus, inflația. ROBOR-ul este foarte jos, comparativ cu inflația. Evident că pentru a combate inflația trebuie crescute dobânzile de politică monetară, dar și dobânzile prin care se împrumută băncile vor crește”, a declarat oficialul BNR, potrivit Euronews România.

Ar trebui românii să facă trecerea la IRCC?

În ceea ce privește trecerea la IRCC, indicele de referință pentru creditele consumatorilor, introdus în luna mai 2019, Dan Suciu consideră că și acesta va crește semnificativ. Acesta spune că aceasta este „o decizie personală” și trebuie făcut un calcul privind situația financiară a fiecăruia.

„Nu cred că are rost să facă această trecere. E o decizie personală. Pe IRCC ar plăti mai puțin în acest moment, astăzi. Trebuie să își facă un calcul. Va crește și IRCC-ul semnificativ. Dacă crezi că peste un an vei avea o situație financiară mai grea nu e o opțiune să treci acum pe IRCC. Dacă acum consideri că ai o situație mai grea și peste un an, mai bună, da, să zicem.

E o dorință firească, normală, parte din mersul economiei. E o dorință sănătoasă, atunci când creditarea nu se face în detrimentul stării de bine. Sunt câteva tehnici de creditare foarte simple și vorbe de duh care îți spun cum să creditezi”, a mai adăugat directorul de comunicare al BNR.