Bill Gates a prezentat propunerile pentru o nouă unitate globală de supraveghere a pandemiilor, afirmând că Organizația Mondială a Sănătății are în prezent “mai puțin de 10 persoane cu normă întreagă” care se ocupă de căutarea noilor viruși mortali, transmite Business Insider.

Fondatorul Microsoft a făcut presiuni asupra țărilor pentru a lua mai în serios amenințarea unei pandemii globale cu mult înainte de apariția COVID-19, avertizând spectatorii unei conferințe TED Talk din 2015 că lumea “nu este pregătită” pentru o epidemie mortală.

Noua unitate propusă de Gates ar urma să fie controlată de OMS

Vorbind pentru Financial Times, Gates a declarat că inițiativa propusă de el, “Global Epidemic Response and Mobilization”, ar trebui să intre sub conducerea OMS.

Miliardarul a sugerat ca acest grup de lucru să fie înființat pentru a monitoriza urgențele sanitare globale și pentru a coordona răspunsurile în toate țările. Echipa de răspuns la epidemii ar putea fi formată din experți.

Înainte de izbucnirea epidemiei de COVID-19, Gates a afirmat că OMS avea mai puțin de “10 persoane cu normă întreagă” care se pregăteau pentru viitoarele epidemii, adăugând că “până și acești oameni sunt distrași de multe alte activități”. “Finanțarea actuală a OMS nu este deloc serioasă în ceea ce privește pandemiile”, a declarat Gates pentru FT.

“Suntem încă în pericol ca această pandemie să genereze o variantă care ar fi și mai transmisibilă și chiar mai fatală”, a adăugat el. “Nu este probabil, nu vreau să fiu o voce a pesimismului, dar prezintă un risc mai mare de 5%, că nu am văzut încă ce este mai rău”.

Miliardarul susține că este nevoie de mai multe fonduri

Bill Gates a declarat că este nevoie de mai multe fonduri pentru a preveni viitoarele pandemii: “Mi se pare o nebunie că am putea să nu privim această tragedie și să nu facem, în numele cetățenilor lumii, aceste investiții.”

OMS a fost subiectul unei analize amănunțite de când COVID-19 a început să facă ravagii în întreaga lume la începutul anului 2020, criticii susținând că organismul nu a făcut suficient pentru a avertiza încă de la început lumea în privința pericolului pe care-l prezintă virusul.

Gates a luat cuvântul în 2020, când fostul președinte Trump a sugerat tăierea finanțării SUA pentru OMS, scriind pe Twitter că “oprirea finanțării Organizației Mondiale a Sănătății în timpul unei crize mondiale a sănătății este la fel de periculoasă pe cât pare”.