Primăria orașului Galați a realizat un bilanț al anului 2023 și anunță în acest sens bifarea a 34 de proiecte de investiții în valoare de peste 150 de milioane de lei. Alte 40 de proiecte de 400 de milioane de lei se află în derulare, iar prin PNRR s-au semnat 67 de contracte de aproape 800 de milioane de lei.

Cu alte cuvinte, Galațiul se mândrește la final de 2023 cu investiții de 1,3 miliarde de lei.

„Am avut un an plin și am convingerea că 2024 va fi un an și mai bun. Dezvoltarea orașului va continua, dovadă fiind faptele concrete de anul acesta care vor avea un ecou și mai mare în 2024. De aceea, le mulțumesc gălățenilor și echipei din Primărie. Educația, sănătatea și infrastructura rămân prioritățile noastre”, declară primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu.