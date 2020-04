România este paralizată pur și simplu de coronavirus. Toată lumea s-a oprit de fapt, dar vedetele din lumea mondenă par să-și continue viața. Asta face și Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu, o nouă intervenție chirurgicală

Bianca Drăgușanu și-a făcut o nouă intervenție chirurgicală de înfrumusețare. Deși vedeta vrea să țină secret acest lucru, schimbarea din ultima perioadă este mărturie clară. Și-a făcut implant fesier.

Vedeta a apelat, din nou, în secret, la medicul estetician pentru a-i faace o nouă intervenție.

În imaginile pe care le postează pe rețelele de socializare, blonda pare extrem de mândră de posteriorul său, așadar implantul fesier a ieșit așa cum și-a dorit.

Operația a fost făcută cu câteva săptămâni în urmă, atunci când vedeta și-a schimbat și silicoanele. La vremea respectivă, vedeta a admis în emisiunea lui Dan Capatos că și-ar dori o asemenea intervenție.

De când și-a făcut implant fesier, Bianca Drăgușanu a început să schimbe și stilul vestimentar, purtând mai des colanți sau articole vestimentare care se mulează pefect pe posteriorul lucrat.

„Nu sunt o persoană ipocrită. Când am vrut să-mi ajustez o parte a corpului, am facut-o. Mi-am pus botox, am implanturi mamare, mi-am scos câteva aluniţe şi dacă o să mă mai nemulţumească ceva la corpul meu pe viitor, o să fac o nouă modificare. Cu toate acestea sunt anumite operaţii faţă de care am o reticenţă. Niciodată nu m-aş aşeza pe masa de operaţie să-mi fac un implant fesier. Prefer să-mi lucrez posteriorul la sala de fitness”, afirma Bianca Drăgușanu în urmă cu câțiva ani.

Se pare că vedeta s-a răzgândit între timp și nu a mai avut răbdare să-și lucreze posteriorul în sala de fitness.