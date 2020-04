Bianca a mărturisit că cele mai mari câștiguri le obține din postările sale pe Instagram, chiar dacă de multe ori Bodi îi reproșează activitatea sa pe rețelele de socializare. În cadrul emisiunii „Xtra Night Show” de la Antena 1, Bianca Drăgușanu a dezvăluit că a ajuns să încaseze sume enorm lunar. Fosta prezentatoare tv a mărtutisit că face și 20.000 de euro din Instagram, scrie Prosport.ro.

„Eu am un reach la tot Instagramul meu, eu am contracte foarte bune și câștig peste 10.000 de euro din tot ce se întâmplă acolo, scris și pe foaie la care se plătește taxă. 10.000 minim! Când vine Black Friday fac și 20.000. Iar eu trebuie să am întotdeauna instastory-uri. Eu plătesc taxe și impozite la toate încasările pe care le am. Eu trebuie să-mi pozez pantofii, bluzița, extensiile, cerceii și așa mai departe. Trebuie să am un flux.”, a spus Bianca Drăgușanu, la Antena 1.

În ciuda acestor sume pe care Bianca le câștigă, Alex Bodi nu este de acord cu activitatea ei pe rețelele de socializare.

„Pe el câteodată îl apucă geloziile. Totul se transformă. Ideea este că eu am încercat să mă modific și să mă acomodez cerințelor lui și cred că am reușit”, a mai spus Bianca Drăgușanu.