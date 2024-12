Crin Antonescu, cunoscut pentru absența sa de pe rețelele sociale, își propune să-și schimbe strategia de comunicare în contextul candidaturii sale la președinția României. Fostul lider politic nu are conturi pe platforme precum TikTok sau Instagram, iar pe Facebook a fost inactiv din 2015.

Acesta a anunțat însă că va începe să fie activ pe rețelele sociale în timpul campaniei prezidențiale, subliniind că reprezintă o formă de respect față de alegători.

Candidatul coaliției pro-europene la alegerile prezidențiale a declarat că, pe perioada în care a fost absent din viața politică, nu a simțit nevoia să utilizeze rețelele sociale. Cu toate acestea, el recunoaște că situația s-a schimbat, iar în prezent, acestea reprezintă un canal esențial de comunicare, mai ales în contextul unei campanii electorale.

„Eu nu am avut în acești ani în care am lipsit din exercițiul politic activ viață pe rețelele sociale, pe niciuna. Pentu că nu am avut nevoie. Preocupările mele au fost de altă natură: am scris, am citit, am călătorit, am gândit, am observat, nu am comunicat social de amploare, am comunicat intim. De bună seamă că intrând în această bătălie, intrând în acest dialog, căutându-i sau încercând să mă arăt acestor oameni, ar fi în primul rând nu o lipsă de eficiență sau de simț oractic, ci o lipsă de respect față de ei pentru că este o limbă pe care o folosesc foarte mulți dintre oameni”, a afirmat acesta.