Fostul președinte al Partidului Național Liberal (PNL), Crin Antonescu, a oferit detalii recente despre decizia sa de a intra în competiția pentru Președinția României. Antonescu a mărturisit că a fost contactat de liderul UDMR, Kelemen Hunor, încă de la începutul discuțiilor legate de posibilitatea candidaturii. De asemenea, el a subliniat că nu va candida din partea PNL, ci va fi un candidat susținut de mai multe formațiuni politice.

„Primul, propriu-zis, dintre cei trei lideri ai formațiunilor care a sunat pentru a discuta despre candidatură a fost, da, Kelemen Hunor. (…) El a fost primul care m-a întrebat dacă nu vreau să revăd niște vechi prieteni. Eram la Bruxelles. Eu, toți acești ani, departe de politică, în sensul activității politice, altfel totdeauna am urmărit cu interes, deci eu nu am avut, până în dimineața zilei de 25 noiembrie, ideea că s-ar putea pune această problemă în legătură cu mine”, a afirmat Crin Antonescu în cadrul unei intervenții la Antena 3.

Crin Antonescu a menționat că, deși nu mai discutase cu liderul UDMR în ultimii zece ani, propunerea acestuia a fost binevenită. Cu toate acestea, fostul președinte al PNL a subliniat că nu intenționează să candideze ca reprezentant al Partidului Național Liberal.

Fostul lider al PNL a clarificat că nu va candida ca membru al vreunui partid, dar nici nu poate susține o candidatură independentă în sensul logistic și financiar. Acesta a recunoscut că o astfel de provocare necesită susținerea unui partid politic.

„Pe mine mă interesează, în acest moment, că am acceptat să intru în această luptă, pentru că am ajuns şi eu la concluzia că România este la o răscruce, că pot oferi sau pot răspunde, în varianta mea, unei nevoi şi unei aşteptări pe care o parte semnificativă a electoratului român o are. (…) Apar nişte aspecte logistice, în sensul că eu nu am angajat o candidatură independentă în sensul nesusţinerii de către un partid, pentru că nu am capacitatea nici financiară, nici logistică de a strânge semnături şamd. Eu voi angaja o candidatură independentă în sensul că nu voi mai fi membru al Partidului Naţional Liberal şi voi avea un raport cu aceste trei partide care va fi foarte limpede, este deja foarte limpede”, a mai adăugat Antonescu.