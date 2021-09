Bianca Drăgușanu se poate considera o mamă împlinită. Fiica sa, Sofia, a aniversat duminica trecută cinci ani. Fata vedetei și a lui Victor Slav și a fost serbată așa cum se cuvine. Mai mult chiar, ea a primit un dar neașteptat de la mama ei. Vedeta a reușit să o suprindă pe Sofia cu o surpiză cum numai cei mici visează.

Așa că cele două au petrecut de minune la Disneyland, în Paris. Bianca Drăgușanu, însoțită de fiica ei, Sofia, s-a distrat de minune și au postat în mediul online câteva fotografii. Sofia a s-a bucurat de toate atracțiile parcului și s-a adaptat imediat. Aceasta a purtat o rochie de Albă ca Zăpada și s-a distrat alături de mama ei.

„La mulți ani sufletul meu frumos! Tu ești super puterea mea, îngerul meu, iubirea mea, comoara mea, tu ești tot”, a scris Bianca Drăgușanu, în dreptul fotografiilor postate pe instagram.

Mi-a spus că ea s-a îndrăgostit

De altfel, Bianca Drăgușanu a dezvăluit că, deși are numai cinci ani, micuța Sofia are deja o mulțime de pretendenți. Mai mult, se pare că aceasta l-a ales pe unul și acum poate spune că are iubit. Așadar, Bianca Drăgușanu și Sofia au avut prima discuție despre dragoste, iar blondina i-a dat câteva sfaturi.

„Are iubit. Mi-a zis că ea s-a îndrăgostit. Îl cheamă Luca. I-am zis să-și dea reconfigurare și să se ducă să-i spună că el s-a îndrăgostit de ea. Nu ea de el. I-am spus eu exact ce înseamnă îndrăgosteala și-a dat seama că, de fapt, băiatul s-a îndrăgostit de ea”, a povestit Bianca Drăgușanu.

Victor Slav are o relație extrem de apropiată cu fiica sa, Sofia, căreia nu îi refuză nimic. De asemenea, moderatorul îi dă o pensie alimentară frumușică micuței, asta după ce, în urmă cu mai mult timp, el și Bianca Drăgușanu, mama fetiței, au decis să pună punct căsătoriei. În 2019, s-a aflat că prezentatorul TV îi acordă micuței peste 500 de euro.

Sursa foto: Instagram