Regulile europene privind practicile comerciale incorecte (Directiva 633) vor fi schimbate în cel mult două luni. Modificările vor urma modelul României, adică: același adaos comercial pentru toate produsele agroalimentare, indiferent de origine, interzicerea refacturării în magazine și limitarea expunerii la raft.

A existat un proiect de lege care prevedea, pe de o parte, plafonarea adaosului comercial pentru toate categoriile de produse agroalimentare din România. În aceeași OUG a fost inclusă o modificare legislativă ce impune o limitare la raft, astfel încât un producător să nu mai aibă mai mult de patru fețe expuse la raft. Această măsură urmărește să evite situația în care produse doar ambalate sau tranșate în România ocupă peste 70% din spațiul de vânzare din retail.

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a discutat cu comisarul european despre introducerea, prin Directiva 633, a interdicției refacturării în magazinele de retail din România. Scopul acestei măsuri este eliminarea practicii prin care se susține că producătorii vând sub prețul de achiziție. Potrivit acestuia, în prezent, vânzarea nu se face sub acest preț, însă există contracte prin care se realizează refacturări. Astfel, se dorește eliminarea unor practici precum remiza, iar rabatul a fost deja eliminat.

„Ştiţi că am avut un proiect de lege. Pe de o parte, plafonarea adaosului comercial la toate categoriile de produse agroalimentare în România. Doi, am avut modificare legislativă în aceeaşi ordonanţă, prin care se face limitarea la raft, astfel încât să nu mai existe decât maximum patru feţe pe producător la raft, să nu mai vedem produse care sunt doar ambalate, tranşate în România şi să deţină peste 70% din raftul din retail.

Sigur, toate aceste modificări sunt în discuţii cu partenerii pe care i-am integrat în Comitetul de monitorizare – MADR, Consiliul Concurenţei, magazinele de retail, ANAF – dar, mai mult de atât, sunt sigur că în următorul Consiliu de Miniştri modificarea Directivei 633 privind practicile comerciale neloiale va cuprinde toate aceste lucruri, pentru că România este singurul stat din UE care a luat aceste măsuri şi se pare că modificarea Directivei 633 se face pe modelul României, astfel încât să fie acelaşi adaos comercial practicat, să nu mai existe practică comercială neloială pe aceeaşi categorie de produs.

Că se procesează în ţara în care se comercializează, că acele produse vin din import trebuie să aibă acelaşi adaos comercial. Doi, am avut discuţii cu comisarul şi am propus ca în magazinele de retail din România, prin Directiva 633, să fie interzisă refacturarea, astfel încât să eliminăm acel mit prin care se spune că producătorii vând sub preţul de achiziţie. Nu.

În momentul de faţă, vânzarea nu se face sub preţul de achiziţie. Dar, ulterior, sunt anumite contracte prin care se face refacturare. Vorbim aici de eliminarea acelor practici de remiză. Rabatul l-am eliminat”, a explicat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu.