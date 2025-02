Lista firmelor patronate de „Săgeata lui Georgescu”

Ionel Rusen este din nou în vizorul procurorilor DIICOT, fiind acuzat că a înșelat mai mulți oameni de afaceri din România, inclusiv pe miliardarul Ioan Niculae.

De data aceasta, Francisc Dokonal a depus o plângere penală împotriva lui Ionel Rusen, acuzându-l de înșelăciune, evaziune fiscală și mărturie mincinoasă. Dokonal susține că, în anul 2020, Rusen s-a prezentat drept un om de afaceri influent, cu relații în Italia, Anglia și țările aflate în Golful Persic. Firma sa, SC Wall Street Consulting SRL, nu îndeplinea însă condițiile pentru a obține un credit bancar de 300 de milioane de euro, din care 200 de milioane erau destinați sprijinirii activității petrochimice a companiilor lui Niculae.

Firma prin care Rusen a încercat să obțină un credit de 300 de milioane de euro pentru Niculae a provocat, în schimb, o pierdere de 450.000 de euro pentru acesta. Din această sumă, 144.000 de euro ar fi fost folosiți de Rusen în mod neclar. Firma respectivă a fost dizolvată la sfârșitul anului 2023, prin decizia lui Rusen și a partenerei sale de afaceri, o femeie de origine italiană. Alte companii la care Rusen este sau a fost asociat fie nu au desfășurat activitate, fie au înregistrat pierderi.

Aceasta este a treia plângere penală depusă împotriva sa la DIICOT, începând cu februarie 2024. Prima plângere a fost făcută de omul de afaceri Răzvan Liviu Leu, care l-a menționat și pe Călin Georgescu în reclamația sa. A doua plângere a venit de la Ioan Niculae, care susține că a fost păgubit cu 450.000 de euro. A treia plângere, semnată de Francisc Dokonal, este legată de aceleași fapte care l-au determinat și pe Ioan Niculae să apeleze la procurori.

În câte afaceri a fost implicat?

Conform celor de la jurnalul.ro, Ionel Rusen a fost implicat în mai multe afaceri în România.

Pe 1 iulie 2014, la Constanța, a fost înființată firma SC Arabital Shipping SRL, având ca domeniu de activitate transporturile. Printre acționari se numără doi italieni, Eugenio Carugeti și Mario Gasperini, dar și Ionel Rusen. Firma nu a depus bilanțuri contabile la Ministerul Finanțelor.

Pe 12 ianuarie 2018, la Constanța, a fost înființată firma SC Archipelagus Line & Energy Shipping SRL, specializată în depozitare. Unicul asociat și administrator este Ionel Rusen. În acest an, firma a avut pierderi de 12.172 lei, iar în anii următori (2019-2023) nu a raportat nicio activitate – zero venituri, zero cheltuieli, zero profit.

Pe 19 iunie 2020, firma SC Wall Street Consulting SRL, implicată în afacerea care l-a păgubit pe Ioan Niculae, a devenit parteneră cu omul de afaceri Elbis Osman în cadrul companiei SC Marsala Concept SRL. Trei ani mai târziu, Rusen s-a retras din această afacere.

Pe 11 februarie 2021, la București, a fost înființată firma SC Domiciliul Terra SRL. Firma are ca obiect de activitate construcțiile rezidențiale și nerezidențiale. Asociați sunt Mihai Prundarianu și Ionel Rusen, iar administratorul este Gabriel Cosmin Orleanu. Mihai Prundarianu este un om de afaceri controversat din București, iar până la sfârșitul anului 2023, firma nu a avut activitate.

Ionel Rusen a făcut afaceri și cu Aurel Cazacu