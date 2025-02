Ioan Niculae spune că a depus la DIICOT documente care susțin acuzațiile sale împotriva lui Ionel Rusen, un apropiat al lui Călin Georgescu. Omul de afaceri a lansat mai multe acuzații grave.

Niculae susține că a fost înșelat cu suma de 450.000 de euro în perioada 2019-2020, printr-o schemă frauduloasă pusă la cale de Rusen și un alt individ, identificat drept Dokonal. Potrivit acestuia, documentele utilizate în înșelăciune au fost falsificate atât de bine încât nici specialiștii săi nu au putut detecta fraudele.

„Nu am fost audiat pentru că era un timp foarte scurt. Am fost chemat la DIICOT și am dus toate documentele de la firma mea, care a fost înșelată de acești doi escroci. De fapt, escrocul care a fost tot timpul în față a fost Ionel Rusen. Am dus toate documentele, inclusiv ordinul de plată, extrasele de cont, contractul pe care l-am avut cu Dokonal, semnat de Dokonal, polița de asigurare prin care ne-a asigurat că dă banii înapoi dacă nu face finanțare.

Contractul precizează foarte clar că acea finanțare se referea strict la industria chimică românească, în contextul în care eu vroiam să construiesc o fabrică de amoniac și una de uree. Era partea mea de equity pentru două firme multinaționale, care-mi oferiseră atât instalația de amoniac, cât și instalația de uree. N-are nicio legătură cu nicio campanie electorală, a nimănui. Vorbesc de anii 2019-2020”, a declarat Niculae la Antena 3.