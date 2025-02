Gigi Becali, cunoscut pentru atitudinea sa directă și opiniile controversate, nu se oprește din atacurile la adresa lui Călin Georgescu, fostul candidat independent la președinție.

În emisiunea moderată de Victor Ciutacu la România TV, Becali a vorbit despre ceea ce consideră a fi idei irealizabile și periculoase pentru viitorul României, venite din partea lui Georgescu, pe care îl consideră un personaj nociv pentru țară. Becali a declarat că dacă suveranistul ar ajunge președinte, România ar avea mult de suferit.

Unul dintre cele mai vehemente atacuri ale lui Gigi Becali a fost legat de ideile economice ale lui Călin Georgescu, pe care acesta le-ar fi expus în diverse declarații publice.

„Dacă Georgescu va fi președinte, România o să aibă de suferit. M-am crucit când am auzit, omul ăsta vorbește aiurea, numai tâmpenii. Păi ne îmbogățim noi numai cu apă și hrană? Aberații! Spune prea multe tâmpenii, că ia el puterea și o dă la popor”, a spus omul de afaceri la emisiunea lui Victor Ciutacu de la România TV .

Potrivit acestuia, Georgescu nu are o viziune clară și realizabilă pentru viitorul României și ar aduce doar confuzie în funcția de președinte.

Afaceristul din Pipera a criticat și abordarea politică a lui Georgescu, afirmând că susținătorii săi nu înțeleg riscurile asociate cu un asemenea lider.

Un alt punct cheie în atacurile lui Gigi Becali este comportamentul lui Călin Georgescu în fața presei. Becali a afirmat că Georgescu evită dezbaterile și emisiunile unde întrebările sunt mai dificile sau incomode. „

Aceasta este o acuzație serioasă, care sugerează că Georgescu ar fi incapabil să susțină o discuție liberă și autentică despre planurile sale pentru țară, ceea ce îl face, în opinia lui Becali, un candidat inadecvat pentru funcția de președinte.

Gigi Becali a povestit despre o întâlnire pe care a avut-o cu Călin Georgescu și Ionel Rusen, un alt susținător al acestuia. Potrivit lui Becali, cei doi ar fi cerut sprijinul său în campania prezidențială a lui Georgescu. Deși Georgescu i-a spus că nu are nevoie de ajutor financiar, ci doar de susținere politică, Becali a refuzat să îi acorde acestuia sprijinul său.

„A zis că nu are nevoie de niciun sprijin, că el are bani. Mi-a spus doar să îl susțin, dar i-am zis că nu pot, pentru că îl susțin pe Simion. Mi-a dat cartea lui dedicație, aia, Apă, hrană, energie”, am aruncat-o pe acolo”, a mai spus Gigi Becali, scrie sursa citată.