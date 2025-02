În timpul intervenției lor la B1 TV, Claudiu Târziu și Gigi Becali au avut un schimb de replici pe tema candidaturii lui George Simion la alegerile prezidențiale. Gigi Becali a susținut că George Simion nu ar avea nevoie de sprijinul conducerii AUR pentru a candida, afirmând că acesta “conduce și el este stăpânul AUR”. Claudiu Târziu i-a răspuns rapid lui Gigi Becali.

“Pe domnul Târziu îl respect foarte mult, are un discurs public extraordinar, echilibrat, și este un om cu capul pe umeri, dar trebuie să știți un lucru: Simion nici nu are nevoie de susținerea AUR. Trebuie să spunem adevărul, că el este AUR! Cum ar putea AUR să-l susțină pe Simion, dacă el conduce și este stăpânul AUR? Fără să se supere Târziu, dar asta este realitatea, poate că țin mai mult la Târziu decât la Simion, dar adevărul este că el este stăpânul AUR și nu o să mă implic în disputa dintre Târziu și Simion.

Nu am intrat niciodată într-o casă ca să mă amestec între doi membri ai aceleași familii. Eu sunt deputat în Parlamentul României și nu am nicio influență asupra AUR pentru a mă amesteca în relațiile dintre Simion și Târziu, căci nu mi-am clădit o putere în partid. Am venit recent, deci nu am niciun cuvânt de spus și nici nu vreau vreunul.

Nu doresc nicio funcție. Partidul AUR, fără ca Târziu să se supere, nu poate exista fără Simion. În câteva luni, ar ajunge la 6-7%. Asta este realitatea! Deși țin mai mult la Târziu decât la Simion, dar el este AUR, el este stăpân!”, a declarat Gigi Becali.