Luni, pe 10 februarie, Florin Barbu va participa la conferința de presă organizată de Alianța pentru Agricultură și Cooperare, cu prilejul aniversării a 5 ani de activitate.

Acesta le-a transmis celor implicați în politică să înceteze să influențeze fermierii și procesatorii români, cerându-le să „să dea jos labele de pe fermierii şi procesatorii români”. De asemenea, a lansat o invitație pentru a participa la Comitetul de monitorizare a prețurilor, organizat de ministerul său, pentru a purta discuții legate de practicile comerciale neloiale.

„Eu am transmis public ce am avut de transmis şi încă o dată rog pe toată lumea – şi pe cei care fac politică în momentul faţă – să lase fermierii, să lase procesatorii în pace, să nu creeze dificultăţi financiare producătorilor români şi, în continuare, dacă au anumite discuţii privind practicile comerciale neloiale privind partea de comerţ – unde partea de comerţ este integrată la Ministerul Economiei, dar asta este întotdeauna, chiar dacă n-am atribuţii în comerţ am intervenit prompt pentru fermierii şi procesatorii români – să vină să stea la masa discuţiei cu noi, la Comitetul de monitorizare pe care îl avem constituit la nivelul Ministerului Agriculturii. Dacă vorbim de politică, eu îi rog pe toţi să dea jos labele de pe fermierii şi procesatorii români”, a declarat acesta.