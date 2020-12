„Iată informaţii la zi cu privire la o serie de plăţi sociale: am alocat fondurile pentru persoanele cu dizabilităţi, precum şi fondurile pentru familiile monoparentale şi pentru stoparea abandonului şcolar. Banii vor intra în conturile beneficiarilor cel târziu pe 16 decembrie pentru cei cu conturi la BCR, respectiv pe 17 decembrie pentru cei cu conturi la alte bănci”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

De asemenea, Consiliul General al Capitalei a adoptat, în data de 8 decembrie, un proiect de rectificare bugetară, care prevede majorarea fondurilor pentru diverse stimulente oferite de către PMB.

„Este vorba de extinderea limitei pentru stimulentele pentru persoane cu dizabilităţi – adulţi şi copii – şi celelalte pe care le cunoaşteţi, pentru nou-născuţi, pentru femei însărcinate, pentru familii monoparentale şi pentru limitarea abandonului şcolar. Se acordă de către PMB toate aceste stimulente, însă limita prevăzută în buget a fost deja atinsă şi a fost nevoie ca noi să extindem această limită”, explica în acel moment Primarul General al Capitalei.

Vești bune pentru tinerii cu dizabilităţi

Firmele, fie ca vorbim de multinaționale sau firme locale, mici și mijlocii, continuă angajările tinerilor cu dizabilități și în perioada pandemiei. Aceste firme beneficiază, printre altele, de o serie de facilități fiscale care nu sunt deloc de neglijat.

„Chiar şi în plină criză sanitară şi economică, sunt angajatori care continuă să integreze în echipele lor tineri cu dizabilităţi. Spre bucuria noastră, vorbim nu numai de companii multinaţionale cunoscute, care au o politică bine conturată în domeniul responsabilităţii sociale, ci şi de firme locale, mici şi mijlocii, din domenii de activitate diverse, de la producţie, până la comerţ şi alimentaţie publică. În plus, cei mai mulţi dintre beneficiarii noştri, angajaţi înainte de pandemie, şi-au păstrat locul de muncă. Atât angajatorii, cât şi tinerii cu dizabilităţi au beneficiat, inclusiv în perioada pandemiei, de servicii de angajare asistată furnizate de echipa noastră, în cadrul proiectului LEAD”, declară Nicolae Dobrescu, director executiv al Fundaţiei Health Action Overseas Romania (HAO) şi managerul proiectului „Labour market Employment for young Adults with a Disability – LEAD”.