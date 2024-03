Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a afirmat că investițiile în economia circulară și în sistemele de management integrat au atins „miliarde bune”, dar rezultatele obținute, deși evidențiază anumite progrese, sunt sub așteptările inițiale. Declarația a fost făcută marți.

„În România s-au investit miliarde de euro. Dacă ne uităm la toate investiţiile care ţin de economie circulară, sistemele de management integrat al deşeurilor, toate sumele atrase din fonduri de preaderare, din POS-ul de mediu, mai nou din POIM, şi pe care ne propunem să le cheltuim şi în următorul exerciţiu financiar, observăm că s-au cheltuit miliarde bune de euro şi rezultatele, deşi prezintă un oarecare progres, sunt sub aşteptările pe care le aveam, cel puţin la momentul la care am scris toate acele proiecte, toate acele cereri de finanţare”, a spus Fechet la o conferinţă privind economia circulară, organizată de The Diplomat.