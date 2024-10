Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a oferit mai multe informații despre modernizarea CET-urilor în România. În primul rând, el a explicat că noua finanțare vizează CET Sud, CET Progresu şi CET Grozăveşti.

Potrivit ministrului, România va primi aprobarea pentru a finanţa cu 361 de milioane de euro modernizarea a încă trei CET-uri în ziua de 22 octombrie, când are loc Comitetul Statelor Membre.

Burduja a explicat a explicat și că sistemul de termoficare din Bucureşti va fi „la cele mai noi standarde”, prin aceste investiții.

Ministrul este de părere că România trebuie să îşi asume cu mai mult curaj rolul de lider în domeniu. Totodată, a menţionat că reprezentanţii Băncii Europene de Investiţii au transmis că România are un record absolut în atragerea de bani europeni.

El susține și că „nu avem niciun fel de motiv să fim excesivi de modeşti” în sectorul energetic.

„Cred că România trebuie să-şi asume cu mai mult curaj rolul de lider. Prea mulţi ani am stat cu capul plecat, fără să ne punem în valoare oamenii, fără să ne punem în valoare resursele, fără să ne punem valoare companiile şi mediul academic. În sectorul energetic chiar nu avem niciun fel de motiv să fim excesivi de modeşti. În ultimul an şi trei luni, în mandatul meu de ministru, noi am reuşit să atragem undeva la 13 miliarde de euro bani nerambursabili. Acesta este bilanţul nostru. Chiar ieri, la Luxemburg, la Consiliul de miniştri, într-o întâlnire cu reprezentanţii Băncii Europene de Investiţii, cea care gestionează Fondul pentru Modernizare, ne-au spus că România are record absolut. Deci, într-un an şi trei luni, 5 miliarde de euro, bani nerambursabili, bani care nu sunt pe deficit, bani care sunt pentru investiţii. Şi o parte din aceste investiţii deja lucrează”, a mai spus Burduja.

El a spus apoi că s-au alocat aproape 1,2 miliarde de euro pentru modernizarea reţelei și operatorii de distribuţie.

Pentru reţeaua de transport, pentru liniile de înaltă tensiune, a fost alocată o jumătate de miliard de euro.

Toate acestea, susține ministrul, ar facilita „tranziţia energetică” a României.

„Toate acestea facilitează tranziţia energetică a României. În plus, foarte mulţi bani, miliarde de euro pentru producţie, pentru că 30 de ani, mai bine 30 de ani, România nu a investit în mari capacităţi de producţie. Cred că ştim cu toţii acest lucru, drept care, într-un an cum este 2024, suntem categoric dependenţi de importuri de energie electrică. Anul trecut a fost mai bine, am avut apă, am avut vânt, am avut probabil mai puţine perioade de indisponibilitate la Unitatea 1 de la Cernavodă şi am fost net exportatori, după mulţi ani. Anul acesta, din păcate, nu suntem în aceeaşi situaţie. A fost un an secetos, deci am ajuns la mâna vremii şi a vremurilor, pentru că, repet, în 30 şi ceva de ani nu s-a investit. Cred că am mai spus-o, faţă de 89, astăzi avem jumătate din capacitatea de producţie în bandă, şi ceea ce cred că am reuşit să facem în ultima vreme este să recuperăm sau să începem să recuperăm timpul pierdut”, a conchis Burduja.