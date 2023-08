Cu fiecare an care trece, obiectivele financiare se schimbă, astfel încât, ceea ce cândva părea o ieșire la pensie fără griji legate de bani, nu va mai fi deloc așa.

Din cauza inflației galopante, veniturile de care oamenii au nevoie la pensie, pentru a-și menține stilul de viață actual, vor fi din ce în ce mai mari, scrie This is Money. Cifrele arată, în mod dramatic, realitatea, susțin specialiștii din industria pensiilor.

Pensionarii trebuie să aibă în plus 4.200 de lire sterline anual

O analiză făcută recent de Pensions and Lifetime Savings Association (PLSA) a constatat că pensionarii trebuie să aibă acum, în plus, suma de 4.200 de lire sterline, în fiecare an, pentru a se bucura de un nivel de viață confortabil. Suma suplimentară necesară într-un fond de pensie, ca urmare a creșterii costului vieții, se ridică la 68.700 de lire sterline, arată calculele brokerului Interactive Investor. Prețurile și cheltuielile zilnice au crescut cu 9,1% , din aprilie anul trecut, erodând semnificativ puterea de cumpărare a britanicilor.

Specialiștii din industria pensiilor au estimat că, anul trecut, a fost nevoie de 43.500 de lire sterline pentru ca un pensionar să ducă o viață „confortabilă”, înainte de impozitare. În 2023, suma a crescut la 47.700 de lire sterline, luând în considerare inflația din ultimul an. Cu acești bani, pensionarii și-ar putea permite o vacanță de trei săptămâni în Europa, în fiecare an, o bucătărie și o baie nouă la fiecare zece până la 15 ani și o mașină nouă. Cei care beneficiază de pensia integrală de stat, care plătesc 10.600 de lire sterline în acest an fiscal, ar avea nevoie de 37.100 de lire sterline din pensia lor privată pentru a atinge acest stil de viață.

Cu toate acestea, mai mult de nouă din zece lucrători nu economisesc suficient pentru a-și asigura o pensie confortabilă, potrivit Asociației pentru pensii și economii pe viață (PLSA), care stabilește liniile directoare de cheltuieli.

„Standardele de trai pentru pensionare” ale asociației sunt utilizate pe scară largă de industria pensiilor pentru a calcula de câți bani au nevoie oamenii pentru a-și menține obiceiurile de cheltuieli când ies la pensie”, susține PLSA.

Impact devastator asupra puterii de cumpărare

Cei care aspiră la un stil de viață confortabil vor avea nevoie de o pensie de 598.700 de lire sterline, pe lângă pensia lor anuală de stat. Adică cu 68.700 de lire sterline mai mult decât ar fi avut nevoie în 2022. Alice Guy, de la Interactive Investor, avertizează că inflația ridicată va avea un impact devastator asupra puterii de cumpărare a pensionarilor.

Ea a lansat un avertisment și asupra pericolului de a retrage mai mult din fondurile de pensie.

„Ar putea avea un impact pe termen lung asupra economiilor pentru pensii. Există riscul ca unii pensionari să rămână fără bani mai devreme decât era planificat”, susține ea.

Rishi Sunak s-a angajat să respecte „Triple Lock”

Premierul britanic Rishi Sunak s-a angajat să respecte sistemul „Triple Lock” în ceea ce privește pensiile (n.r. pensiile cresc la fiecare 12 luni, cu două procente, în funcție de rata inflației sau de creșterea salariului mediu), în ciuda semnalelor că asta va costa bugetul țării 10 miliarde de lire sterline, adică cu 2,5 miliarde de lire sterline mai mult decât se estimase.

Conform „Triple lock” pensiile cresc în luna aprilie a fiecărui an cu două procente, în funcție de rata inflației sau de creșterea salariului mediu sau 2,5%. O perioadă de inflație în creștere a dus la creșterea costurilor schemei în 2022, determinând ”câinele de pază” al cheltuielilor guvernului să pună la îndoială viabilitatea „Triple lock” pe termen lung.