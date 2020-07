Banca Transilvania a primit titlul Best Bank in Romania din partea publicatiei Euromoney pentru rezultatele din 2019. Profitabilitatea, cresterea echilibrata si baza solida BT s-au numarat printre indicatorii apreciati de Euromoney.

S-au înregistrat rezultate pozitive

Banca Transilvania a inregistrat rezultate pozitive in 2019, fiind inca un an in care a avut o contributie puternica in economie prin cele 223.000 de imprumuturi acordate companiilor si persoanelor fizice. Companiile au fost finantate cu peste 10,5 miliarde lei, banca sustinand dezvoltarea acestora, cresterea economica si crearea de locuri de munca in domenii precum productie, comert, IT, medical, agricultura si constructii. Peste 9.600 de romani si-au luat locuinta cu ajutorul Bancii Transilvania.

Este a patra oara cand BT primeste acest titlu, dupa 2017, 2016 si 2004

Euromoney este o revista dedicata subiectelor financiar-bancare, iar clasamentele realizate in fiecare an si premiile acordate au in vedere performanta institutiilor financiare din peste 100 de tari.

Banca Transilvania a afișat un profit în creștere cu 33%

La începutul acestui an, Banca Transilvania a anunțat că a obţinut un profit net de 1,621 miliarde de lei anul trecut, în creştere cu 32,93% comparativ cu 2018.

„Profitul operaţional al Băncii Transilvania a crescut la 2.131,87 milioane lei datorită eficientizării şi consolidării businessului. Consiliul de Administraţie BT a decis în şedinţa din 26 februarie a.c. să propună acţionarilor distribuirea ca dividend în numerar a circa 60% din profitul anului 2019 disponibil a fi repartizat. Taxa anuală pe active a fost de 103,6 milioane lei.

Eficienţa operaţională, măsurată prin raportul cost/venit, se păstrează la nivel confortabil la Banca Transilvania şi este de 47,1%”, se arata în comunicatul de presă al băncii de la acea vreme.

Anul trecut, Banca Transilvania a acordat 223.000 de împrumuturi companiilor şi persoanelor fizice. Companiile au fost finanţate cu peste 10,5 miliarde de lei în timp ce peste 9.600 de români şi-au luat locuinţă cu ajutorul Băncii Transilvania. Soldul creditelor ipotecare/imobiliare este de 11,8 miliarde de lei.