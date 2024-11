În ultimele săptămâni, românii au început să fie victimele unei noi forme de escrocherie, care se desfășoară prin telefon. Persoane necunoscute se dau drept angajați ai băncilor și anunță victimele despre aprobarea unor credite, chiar dacă acestea nu au solicitat vreodată astfel de împrumuturi. Scopul acestui tip de fraudă este de a obține informații personale și bancare de la oameni, profitând de încrederea lor. Un caz recent relatat pe o platformă de socializare a pus în lumină pericolele acestei escrocherii.

Un bărbat a relatat pe o platformă de socializare experiența sa cu un astfel de apel fraudulos. În timp ce se afla acasă, a primit un telefon de la o persoană care s-a prezentat politicos și care l-a felicitat pentru aprobarea unui credit bancar. În ciuda faptului că acesta nu avusese niciodată vreo solicitare de împrumut, apelantul i-a spus că i-a fost aprobat un credit de 40.000 de euro.

„În această seară, am fost contactat telefonic de un băiat foarte politicos care m-a informat că mi-a fost aprobat un credit la bancă. Omul îmi știa numele, adresa de e-mail și, evident, numărul de telefon. Pe lângă acestea, am observat că numărul de telefon folosit era unul oficial.

El susținea că este vorba despre un credit de nevoi personale și m-a felicitat că am reușit să obțin acești bani – 40.000 de euro. Minunat, așa-i? Problema este că nu am, nu am avut și probabil nici nu voi avea un cont acea bancă. Băiatul părea foarte surprins de această informație”, a povestit bărbatul.