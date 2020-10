Ce buget de investiții a avut compania pentru anul 2020?

,,MHS Holding și-a continuat investițiile planificate în acest an, chiar și în perioada pandemiei. În luna iulie am finalizat investiția de 4 milioane euro, în noul service MAN Oradea, acesta fiind acesta fiind cel de-al 9-lea service din cadrul rețelei naționale MHS Truck & Bus Group, importatorul și distribuitorul MAN în România. Această investiție de 4 milioane de euro asigură 24 de locuri noi de muncă în zonă. În total, rețeaua MHS Truck Service cuprinde 280 de locuri de muncă.

Tot în acest an am modernizat service-ul BMW Motorrad, din Otopeni și vom inaugura noul dealer Volkswagen, de la Baia Mare.” au declarat reprezentanții Automobile Bavaria într-un interviu exlusiv pentru revista Capital.

Care sunt cele mai importante provocări pe care compania le-a înfruntat anul acesta? Iată ce au răspuns cei ce la conducerea Automobile Bavaria pentru Capital.

,,Apariția Covid 19 și perioada de lock down au reprezentat provocări neobișnuite pentru grupul nostru. Am ales să păstrăm activitatea deschisă în toate locațiile noastre pentru a asigura mobilitatea tuturor celor implicați în lupta cu pandemia. Am implementat, în toată rețeaua, măsurile recomandate de protecție sanitară și de distanțare socială.”

Compania a sprijinit inclusiv sistemul medical pe perioada pandemiei. Aceștia au pus la dispoziție, conform declarațiilor oferite pentru Capital, automobile electrice, cu scopul de fi folosite de echipele medicale. ,,Am sprijinit, cu resursele specifice proprii, buna desfășurare a activității doctorilor – eroii acestei perioade dificile.

Astfel, Automobile Bavaria a susținut eforturile echipelor medicale în lupta contra pandemiei, oferind soluƫii de mobilitate cu maşini electrice pentru spitale din zonele în care suntem prezenți. Am iniƫiat un parteneriat în perioada stării de urgență în cadrul căruia am pus la dispoziƫia echipelor medicale a unor autoturisme electrice BMW i3. De asemenea, am oferit spitatelor partenere, prize de încărcare pentru maşini electrice şi hibride, acestea rămânând în utilizarea locaƫiilor după această perioadă dificilă.”

Cum a reușit compania să-și adapteze managementul pe timpul pandemiei?

,,Automobile Bavaria are o structură de management suplă, oferind independență diviziilor de business, fapt care ne oferă o capacitate de adaptare și decizii de management rapide ori de câte ori evoluția pieței o cere. Orice conjunctură economică aduce oportunităti și riscuri, diferența dintre succes și eșec fiind rezultatul unor decizii manageriale. Analizăm în permanență piața și oportunitățile pe care le oferă, utilizând sinergiile și expertiza echipei în luarea deciziilor. Am încredere deplină în echipele mele de management și în cei peste 1000 de colaboratori din cele 3 țări în care activăm, care până acum au demonstrat prin acțiuni și angajament că pot să depășească orice provocare generată de evoluția economiei și a pieței.” au declarat reprezentanții Automobile Bavaria în interviul oferit revistei Capital.

Ediția ,,Top 300 Companii” a revistei Capital cuprinde informații cu caracter economic a celor mai mari companii din țară. Capital Top 300 Companii, ACUM, la punctele de difuzare a presei și online pe www.agoramag.ro.