O va face începând producția de vehicule blindate tactice 4×4, realizate în conformitate cu standardele NATO. Acestea sunt destinate Armatei Române și pot fi configurate, având ca obiectiv o gamă largă de misiuni.

Potrivit inginerului Delia Stupinean, reprezentantul fabricii, aceasta își va asuma întregul proces tehnologic: „Automecanica SA va produce de la 0 la cheie”. Peste 800 de unități sunt programate pentru producție în următorii ani, iar blindatele vor dispune de un motor diesel de 360 CP, ating o viteză maximă de 110 km/h și pot parcurge până la 700 de kilometri.

Mișcarea vine după ce fabrica a lansat primul autobuz electric 100% românesc, un model de 12 metri, considerat o realizare tehnologică importantă pentru producția autohtonă. „Este foarte prietenos cu mediul”, a explicat Delia Stupinean. Modelul este echipat cu un sistem modern de propulsie și baterii de ultimă generație, gestionate printr-un sistem inovator de distribuție computerizată a energiei.

Producătorul, cu o tradiție de peste opt decenii, marchează astfel una dintre cele mai dinamice perioade din istoria sa, acționând în două domenii strategice: mobilitate verde și industria de apărare.

Planurile de viitor ale companiei vizează și dezvoltarea unui prototip de tramvai, a unui tren ușor de mare viteză și chiar a unui concept de metrou. Totul ca strategie a unui obiectiv, care caută consolidarea poziției României ca jucător regional important în sectorul vehiculelor cu emisii zero și al tehnologiilor industriale avansate.