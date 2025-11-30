Aurul, în cel mai puternic ciclu de creştere din ultimii ani
Aurul a înregistrat un an excepţional, iar datele Goldman Sachs confirmă aşteptările optimiste ale investitorilor instituţionali. Preţul metalului preţios s-a apreciat cu 58,6% de la începutul anului şi a depăşit pragul de 4.000 de dolari uncia pe 8 octombrie, potrivit CNBC.
Sondajul realizat pe platforma Marquee, în perioada 12–14 noiembrie, pe un eşantion de peste 900 de investitori instituţionali, indică un consens solid privind continuarea raliului.
Ce estimează investitorii: 5.000 de dolari este nivelul-cheie
Potrivit rezultatului sondajului:
36% dintre participanţi cred că aurul va depăşi 5.000 de dolari uncia în următorul an;
33% estimează un preţ între 4.500 şi 5.000 de dolari;
peste 70% văd aurul în urcare în 2026;
doar circa 5% anticipează o corecţie spre intervalul 3.500–4.000 de dolari.
Cotaţiile au atins vineri un nou maxim al ultimelor două săptămâni, impulsionate de aşteptările privind o reducere a dobânzii de politică monetară a Federal Reserve.
În privinţa factorilor care împing preţul în sus, 38% dintre respondenţi indică achiziţiile masive ale băncilor centrale, iar 27% menţionează îngrijorările fiscale.
De ce se refugiază investitorii în aur
Contextul economic global rămâne favorabil metalului preţios. Persistenţa inflaţiei, tensiunile geopolitice şi deprecierea dolarului au determinat atât investitorii retail, cât şi fondurile mari să îşi mute o parte din portofolii în aur.
Băncile centrale au continuat, de asemenea, cumpărările masive. Atragerea este explicată prin lichiditatea ridicată a aurului şi prin faptul că este un activ fără risc de default, element care devine crucial într-o perioadă în care deficitele publice şi riscurile fiscale sunt în creştere.
Analiştii văd în continuare potenţial de creştere
Specialiştii din piaţă consideră că raliul aurului nu s-a încheiat. Phil Streible, strateg-şef la Blue Line Futures, afirmă că „perspectiva economică globală favorizează aurul”.
În acelaşi timp, o parte dintre investitori caută profituri suplimentare în acţiunile companiilor miniere, mizând pe rezultatele excepţionale generate de preţurile ridicate.
Printre aceştia se numără:
Stephen Yiu, de la Blue Whale Capital, care a investit în Newmont, cel mai mare producător de aur din lume;
Carson Block, fondatorul Muddy Waters, care a plasat un pariu rar pe creştere, investind în Snowline Gold, companie canadiană pe care o vede drept un posibil candidat la achiziţie într-un sector aflat în plină consolidare.
