Aurul a înregistrat un an excepţional, iar datele Goldman Sachs confirmă aşteptările optimiste ale investitorilor instituţionali. Preţul metalului preţios s-a apreciat cu 58,6% de la începutul anului şi a depăşit pragul de 4.000 de dolari uncia pe 8 octombrie, potrivit CNBC.

Sondajul realizat pe platforma Marquee, în perioada 12–14 noiembrie, pe un eşantion de peste 900 de investitori instituţionali, indică un consens solid privind continuarea raliului.

Potrivit rezultatului sondajului:

36% dintre participanţi cred că aurul va depăşi 5.000 de dolari uncia în următorul an;

33% estimează un preţ între 4.500 şi 5.000 de dolari;

peste 70% văd aurul în urcare în 2026;

doar circa 5% anticipează o corecţie spre intervalul 3.500–4.000 de dolari.

Cotaţiile au atins vineri un nou maxim al ultimelor două săptămâni, impulsionate de aşteptările privind o reducere a dobânzii de politică monetară a Federal Reserve.

În privinţa factorilor care împing preţul în sus, 38% dintre respondenţi indică achiziţiile masive ale băncilor centrale, iar 27% menţionează îngrijorările fiscale.

Contextul economic global rămâne favorabil metalului preţios. Persistenţa inflaţiei, tensiunile geopolitice şi deprecierea dolarului au determinat atât investitorii retail, cât şi fondurile mari să îşi mute o parte din portofolii în aur.

Băncile centrale au continuat, de asemenea, cumpărările masive. Atragerea este explicată prin lichiditatea ridicată a aurului şi prin faptul că este un activ fără risc de default, element care devine crucial într-o perioadă în care deficitele publice şi riscurile fiscale sunt în creştere.

Specialiştii din piaţă consideră că raliul aurului nu s-a încheiat. Phil Streible, strateg-şef la Blue Line Futures, afirmă că „perspectiva economică globală favorizează aurul”.

În acelaşi timp, o parte dintre investitori caută profituri suplimentare în acţiunile companiilor miniere, mizând pe rezultatele excepţionale generate de preţurile ridicate.

Printre aceştia se numără:

Stephen Yiu, de la Blue Whale Capital, care a investit în Newmont, cel mai mare producător de aur din lume;

Carson Block, fondatorul Muddy Waters, care a plasat un pariu rar pe creştere, investind în Snowline Gold, companie canadiană pe care o vede drept un posibil candidat la achiziţie într-un sector aflat în plină consolidare.